Путин проголосовал по поправкам в Конституцию

В среду, 1 июля, российский президент Владимир Путин прибыл а избирательный участок номер 2151 в Российской академии наук на Ленинском проспекте, чтобы принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Как известно, сегодня — последний и главный день голосования.Отмечается, что государственный лидер регулярно приезжает на этот участок, чтобы отдать свой голос во время избирательных кампаний разного уровня. На видеозаписи, опубликованной телеканалом «Россия-24», видно, что президент находился на участке без средств индивидуальной защиты.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли президент в маске во время голосования.«Он будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих», — заявил тогда представитель Кремля.Напомним, голосование по внесению поправок в Основной закон началось 25 июня: граждане могли отдать свои голоса с 25 по 30 июня. За шесть дней явка на голосование составила 55,22 % — то есть, свою гражданскую позицию уже успели выразить больше половины россиян.