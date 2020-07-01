Вдова Проскурина рассказала о его похоронах

Вдова актера Виктора Проскурина Ирина Хонда назвала причину его смерти. Об этом она сообщила Общественной службе новостей. По словам Хонды, актёра будут хоронить в субботу или в воскресенье. Она еще не знает будет ли прощание открытым.»Пока не знаю, в каком формате будет прощание проводиться. Если можно в рестораны ходить, то думаю не будет проблемой похоронить известного человека. Если сейчас по эпидемиологической ситуации будут какие-то ограничения, буду обращаться к мэру Москвы [Сергею] Собянину, чтобы как-то разрешили. Возможно это будет в союзе кинематографистов», — предположила Хонда.

Она уточнила, что причиной смерти актёра стал приступ.»О своей болезни он и сам говорил Корчевникову на передаче. У него была хроническая обструкция легких», — сказала она.Проскурин известен по ролям в культовых фильмах «Большая перемена», «Приключения Шерлока Холмса», «12 стульев», «Однажды двадцать лет спустя» и не только. В последний раз он появился в кадре картины «Черное море», которая вышла на экраны в 2020 году. Похороны именитого актера пройдут на выходных. Точная дата и место пока не известны.