Оперштаб Алтайского края день общероссийского голосования сообщил смерти пятерых зараженных коронавирусом

Оперативный штаб Алтайского края в своем Telegram-канале опубликовал новую сводку по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. За минувшие сутки оказалось заражено 74 человека. Пятеро инфицированных скончались.

По состоянию на 1 июля в регионе было зарегистрировано 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 18 человек – в Барнауле, 12 – в Тальменском районе, девятеро — в Камне-на-Оби , шестеро — в Новоалтайске, четверо – в Бийске, трое – в Павловском районе, по два человека – в Михайловском, Ребрихинском, Рубцовском, Шипуновском районах, по одному человеку – в Алейске , Рубцовске, Яровом, Бийском, Волчихинском, Каменском, Ключевском, Кулундинском, Курьинском, Поспелехинском, Родинском, Топчихинском, Усть-Калманском, Хабарском районах. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в крае таким образом составляет уже 4059 человек.

Также за сутки скончалось пятеро инфицированных. Двое – непосредственно от COVID-19, еще у троих указаны иные причины смерти. За все время скончалось 81 взрослых, в том числе 36 случаев от COVID-19, 42 случая – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

На 1 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1110 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 32 009 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 199 087 человек. На сегодняшний день выздоровело 2970 человек.