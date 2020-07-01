Виктор Кампенартс продолжает эксперименты с моделированием условий высоты

28-летний бельгийский велогонщик команды NTT Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts), который использовал гипоксическую палатку для моделирования условий сна на высоте 4700 м, в интервью Het Laatste Nieuws рассказал о новом эксперименте. Кампенартс начал на час в день создавать для себя условия пребывания на высоте 10 000 м.

Виктор Кампенартс: «Каждый день я на час надевал маску, сокращающую уровень кислорода во вдыхаемом воздухе. Концепция называется «тренировка прерывистым воздействием гипоксией». По этой теме есть научные исследования.

Экстремально низкий уровень кислорода заставляет тело производить дополнительное количество эритроцитов. Не думаю, что это пробовали на себе многие спортсмены. Это эксперимент, в котором я – первопроходец. Сейчас мне надо время, чтобы понять результат.

Всё, что мог (во время эксперимента) – лежал на диване. Это очень скучно, поэтому попробовал копаться в телефоне, но не смог сконцентрироваться. Каждое слово, которое печатал, получалось с ошибкой. Очень неприятные ощущения, из-за которых всё время начинал отсчитывать время до конца процедуры.

Надеюсь, эти эксперименты (палатка и маска) мне немного помогут. Хочу иногда спать в палатке, чтобы продлить эффект. Предварительные результаты очень хорошие – я уже побил все свои рекорды по мощности, хотя слышал от других гонщиков, что в этом нет ничего необычного.

Но мы никогда не пользовались такими методами настолько структурированно. Поэтому они должны принести результат».