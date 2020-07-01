Шаймиев проголосовал по поправкам в Конституцию

Сегодня госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России.

Шаймиев проголосовал в избирательном участке в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района республики.

Фото: сайт Госсоветника РТ

Ранее в голосовании принял участие президент России Владимир Путин. Он проголосовал на избирательном участке №2151, расположенном в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте в Москве. Здесь он по традиции голосует в ходе избирательных кампаний разного уровня.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня на всей территории России, основной день — сегодня. По данным ЦИК России на 30 июня, в голосовании по поправкам приняли участие свыше 49,6 млн россиян, явка составила 45,7%.