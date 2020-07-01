Россиян ожидают новые единовременные выплаты на детей

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Со среды, 1 июля, россиянам начнут перечислять за каждого ребенка до 16 лет единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Для получения средств родителям не нужно подавать новое заявление. Суммы будут начислять на основе уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда данных.

«Установлено, что выплаты начинаются с 1 июля», — рассказали в пресс-службе Минтруда РФ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.

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