ЦИК: почти на 100 тыс. избиркомов опечатано всего 5 ящиков

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Текущая кампания в рамках голосования по внесению изменений в Основной закон страны имеет незначительное количество претензий к УИК, заявил в среду зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, сравнивая сегодняшнюю ситуацию с Единым днем голосования, который проходил в прошлом году.

Так, за 6 дней было всего 5 случаев опечатывания ящиков, уточнил он.

«5 случаев на 96 тысяч комиссий за 6 дней – это, конечно, малая величина», — цитирует Булаева РАПСИ.

1 июля в РФ проходит основной день голосования по поправкам в Конституцию.

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