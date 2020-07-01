Второй волны коронавируса не будет: Онищенко успокоил россиян

Бывший главный санитарный врач считает, что нет необходимости ужесточать по-новой режим ограничений из-за мифической волны.

Ни в России, ни в мире не стоит ждать новой вспышки COVID-19. В этом уверен экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Причем депутат Госдумы считает, что не потребуется даже вводить никаких новых ограничительных мер.

«Говорить о следующей пандемии коронавируса этого типа не приходится, потому что за 7 месяцев, которые прошли от первых случаев заболеваемости, зафиксированных в Китае в декабре прошлого года, резкого изменения гена [вируса] не происходит и уже не произойдёт. Это является особенностью данного вируса», цитирует octagon.media слова Онищенко, сказанные им во время пресс-конференции.

Как специалист Онищенко обращает внимание на то, что выявленные ранее SARS (тяжёлый острый респираторный синдром) и MERS (ближневосточный респираторный синдром) «тоже не мутировали, как мутирует грипп». А на мнение выпускника санитарно-гигиенический факультет Донецкого государственного медицинского института можно полагаться, если еще и учесть, что Онищенко получил специальность «санитарный врач». Да и докторская диссертация была посвящена исследованиям и анализу массированной вспышки холеры в Дагестане в 1994 году, что только подтверждает профессионализм бывшего санитарного врача России.

Такое заявление можно назвать смелым на фоне нагнетания ситуации с коронавирусной инфекцией, которая исходит от Всемирной организации здравоохранения. Так, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге вообще запугал своим прогнозом о том, что «вторая волна может стать очень разрушительной». А снятие ограничений некоторыми странами и вовсе назвал преждевременными, создающими угрозу для повторной вспышки. Также Клюге в качестве довода приводит тот факт, что до сих пор нет ни вакцины, ни лекарства для лечения от COVID-19. В общем, все плохо и надо готовиться к худшему.

В России тоже заговорили о второй волне коронавируса, которую «запланировали» на середину осени – начало зимы. Однако завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев считает, что эпидемии COVID-19 просто пополнит инфекцию, станет сезонной подобно гриппу.

Как бы то ни было, но мэр Москвы Сергей Собянин распорядился подготовиться ко второй волне, так что стоит ждать введения ограничительных мер с 20 сентября, сообщает издание. В свою очередь независимый политолог Алексей Смирнов скептически оценил все «страшилки» по второй волне коронавируса.

«У них это запланировано. А так-то у нас и первой не было. Эпидемиологически это не эпидемия. Для эпидемии надо 5 процентов популяции. Это игрища», — категорично заявил Смирнов «Блокноту».