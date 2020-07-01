Турция станет «воздушным мостом» для британских туристов

Об этом сообщает Daily Express.

Ожидается, что на следующей неделе правительство Великобритании откроет мосты со многими странами, которые позволят жителям Великобритании путешествовать по Европе, указывает издание.

Британские туристы смогут свободно перемещаться между определёнными утверждёнными странами без принудительного карантина ни в одной из стран.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник утвердил воздушные мосты с десятью странами Европы.

Согласно Daily Express, разрешения на поездки распространятся на Германию, Францию, Австрию, Бельгию, Нидерланды, Италию, Испанию, Грецию и Турцию.

Напомним, что Турция, популярное место отдыха среди многих европейских стран, подготовила курорты для иностранцев, введя строгие профилактические и гигиенические меры, основанные на международных стандартах.

Ранее в начале июня Турция отменила ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса, открыв торговые центры, мечети и рестораны.

Однако из-за высокого числа погибших и заразившихся многие страны наложили запреты на визиты граждан Великобритании.

Надо сказать, что в Великобритании зафиксирован самый высокий уровень смертности в Европе: на сегодняшний день зарегистрировано более 42 тыс. умерших непосредственно в результате заболевания коронавирусом.