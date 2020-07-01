Путин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

1 июля президент РФ Владимир Путин посетил избирательный участок № 2151, расположенный в здании Российской академии наук (РАН).

Общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Дмитрия Лямзин, ИД "Алтапресс"

Так глава государства принял участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Основной закон Российской Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.

В преддверии основного дня голосования по вопросу о внесении поправок в конституцию, президент РФ выступил с обращением к россиянам.

Он призвал проголосовать каждого и отметил, что поправки будут приняты, только если их поддержат граждане.

1 июля проходит общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Этот день объявлен в стране нерабочим.

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