Ефремов не нарушает условия домашнего ареста

В Федеральной службе исполнения наказаний рассказали, насколько добросовестно актер Михаил Ефремов соблюдает режим домашнего ареста. Об этом сообщил глава столичного управления ведомства Сергей Мороз.

Ефремов сегодня, 1 июля, новости последних часовПо его словам, Ефремов за все время не нарушил соблюдение домашнего ареста. Также представитель ФСИН отметил, что артист сильно переживает по поводу случившегося – состояние здоровья удовлетворительное.

В деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова появился новый потерпевший. По словам адвоката артиста Эльмана Пашаева, речь о втором сыне погибшего в результате аварии водителя-курьера Сергея Захарова.

«Теперь четверо потерпевших: жена, брат и два сына», — заявил Пашаев.

Новым потерпевшим оказался младший сын Захарова Валерий. Он может принимать участие в суде и требовать компенсацию с Ефремова.

Выпивший Ефремов вечером 8 июня сел за руль автомобиля, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу в центре Москвы. На Садовом кольце его джип протаранил фургон Lada, которым управлял курьер Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался. А в крови Ефремова, который, к слову, в аварии не пострадал, нашли следы наркотических веществ.