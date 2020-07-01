В Новосибирском зоопарке рассказали, как будет организована работа для посетителей

24 июня Новосибирский зоопарк открывается для посетителей, вот только чтобы попасть внутрь, необходимо учесть несколько нюансов.

Билеты в Новосибирский зоопарк можно купить только онлайн, на официальном сайте zoonovosib.ru. Это делается для того, чтобы не было очередей в кассы. Вход в зоопарк будет открыт до 21:00, выход до 23:00.

Масочный режим. Зоопарк является общественным местом, поэтому на него распространяется требование о ношении защитных масок. Не забывайте надеть маску.

Соблюдайте рекомендации по социальной дистанции. У зоопарка большая территория, и выполнить эту рекомендацию будет несложно. У входа в зоопарк, у вольеров белых медведей, орангутанов и других популярных животных, где посетителей собирается много, нанесена специальная разметка.

Все павильоны будут закрыты для посещения. Это ограничение можно назвать незначительным, потому что на летнее время большинство животных переведено в уличные вольеры. Мелким приматам и пингвинам тоже открыт доступ на улицу, то есть их вы тоже увидите.

Зона аттракционов и летние кафе до особого разрешения Роспотребнадзора остаются закрытыми. Будет работать несколько точек по продаже воды.

На территории зоопарка устроены места, где можно помыть руки. Кроме того, на входе, в туалетах и на территории зоопарка установлены санитайзеры. Туалеты, напомним, бесплатны.

В зоопарке организован особый дезинфекционный режим. Обработка касается лавочек, поручней у барьеров и других поверхностей, которых люди касаются руками.

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