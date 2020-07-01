Ученые выяснили, что постоянная критика со стороны партнера сокращает продолжительность жизни

Ворчливые супруги, которые постоянно выдвигают друг к другу требования, рискуют впасть в депрессию и даже умереть раньше времени. К такому выводу пришли психологи из США. По их словам, постоянная критика со стороны партнера сокращает продолжительность жизни.

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Сотрудники колледжа Лафайетт в США изучили данные о 3000 респондентах, большинство из которых состояли в отношениях. Исследователи опросили людей, чтобы выяснить, насколько часто их критикуют партнеры, какие требования выдвигают и чувствуют ли они из-за этого раздражение.

Эти данные специалисты сопоставили с индексом массы тела, уровнем самооценки состояния здоровья и количеством принимаемых препаратов.

В итоге ученые установили, что у людей, которых критиковали чаще, здоровье было хуже, а риски преждевременной смерти — выше, чем у тех, кто не ощущали такого давления со стороны партнера.

Критика, полученная от супруга или партнера, повышает риск смерти зрелых людей, а постоянный поток негатива может затруднить выход из депрессивного состояния, отмечают ученые.Здоровье человека, которого постоянно критикуют, ухудшаются. В таких условиях человек ощущает одиночество, которое повышает риск преждевременной смерти от разных заболеваний.

Ранее ученые из США заявили, что псилоцибин, содержащийся в галлюциногенных грибах, помогает в лечении депрессии и тревоги, что подтвердили плацебо-контролируемые исследования препарата.Как заявили авторы исследования, псилоцибин в сочетании с поведенческой поддержкой обеспечивает уменьшение симптомов тревоги и депрессии.

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