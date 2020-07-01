Глобальное потепление наступает быстрее, чем прогнозировалось

Южный полюс находится в самом холодном регионе планеты – на Антарктическом плато. В среднем температура там не опускается ниже -60°С и не поднимается выше -20°С. До настоящего времени ученые полагали, что местность в состоянии сохранять прохладу даже при нагревании региона.

Благодаря данным метеостанций за последние 60 лет и компьютерному моделированию удалось установить, что массивы воды на западе Тихого океана в течение десятилетий снижали атмосферное давление над морем Уэдделла, которое находится на юге Атлантического океана. Как итог, над Южным полюсом поток нагретого воздуха увеличился. Начиная с 1989 года, температура воздуха повысилась на 1,83°С.

Стремительное повышение температур имеет место в Западной Антарктиде и на Антарктическом полуострове. Каждые десять лет прогревание самого отдаленного участка Земли происходит на 0,6°С, а остальной территории планеты – в среднем на 0,2°С. Ученые связывают такое аномальное потепление с межполосным тихоокеанским колебанием, которое длится 15-30 лет и заключается в смене температурного режима в разных уголках Земли. Так, температуры в тропической части Тихого океана становятся ниже, а в северной части – повышаются, и наоборот.

Согласно ученым из Университета Виктории в Веллингтоне, потепление на 1,83°С оказалось на 99% больше значений, которые были получены в рамках компьютерного моделирования ранее. Деятельность людей с большой вероятностью способствовала изменениям.