В Йеллоустоуне бизон покалечил женщину, которая хотела с ним сфотографироваться

25 июня на территории Йеллоустоуна произошел неприятный инцидент: 72-летняя женщина оказалась покалеченной бизоном после того, как несколько раз слишком близко к нему подходила в надежде сделать красивое фото, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Работники парка не разглашают имя жертвы и ее состояние, которое было после происшествия. Известно только, что женщину в экстренном порядке доставили в больницу Айдахо.В ходе разбирательств стало известно, что 72-летняя американка приехала на отдых, разбив на территории парка лагерь. В какой-то момент она захотела фото с крупным животным и подошла к нему на расстояние около трех метров. Столь малая дистанция недопустима, заявляют работники Йеллоустоуна. Из-за легкомысленности отдыхающих и случаются подобные происшествия, которые, к слову, не редкость. Регулярно в парке происходят различные инциденты. Бизоны, как правило, не особо любят нападать, но в некоторых случаях вполне могут это сделать. По словам экспертов, скорее всего, животное почувствовало угрозу и решило не испытывать судьбу. Женщина могла не только близко подойти, но и неправильно себя вести.Для безопасности отдыхающих работники парка напоминают, что дистанция между человеком и животным должна быть не менее 20 метров в случае с крупными созданиями (оленями, лосями в том числе). Медведи и волки более опасны, к ним лучше не подходить ближе чем на 90 метров. Предугадать поведение животных невозможно, поэтому лучше перестраховаться.Сотрудники Йеллоустоуна в состоянии оказать первую медицинскую помощь, но не могут предотвратить инциденты: каждым сам отвечает за свою жизнь.