Вопросы ответов председатель избиркома Алтайского края рассказала старте основного голосования поправкам Конституцию

По данным Избирательной комиссии Алтайского края, в основной день голосования 1 июля на 10:00 часов в плебисците поучаствовали около 38,6 % избирателей, по данным ЦИК на 12:00, явка составила уже почти 43,5 %. О старте основного дня голосования в ходе онлайн-трансляции рассказала председатель избиркома Ирина Акимова. Также она озвучила вопросы «Банкфакса» о возможных нарушениях в процедуре голосования на рабочих местах, о которых стало известно накануне, однако прямого ответа на них глава крайизбиркома не дала.

Ирина Акимова рассказала о старте основного дня всероссийского плебисцита по поправкам в Конституцию РФ. Она вновь напомнила, что избирательный процесс организован с максимальным соблюдением всех санитарных норм, которые должны ограждать всех участников от заражения коронавирусом. Спикер поблагодарила органы власти Алтайского края за оказанную в этой части поддержку, сотрудником избирательных комиссий за работу, которая растянулась более, чем на неделю, а также самих избирателей за волеизъявление.

Также она сообщила, что 1 июля в 08:00 открылись 1799 участковых избирательных комиссий. Что касается активности голосующих, то, по данным Избиркома региона, к 10:00 часам проголосовало уже 700 905 человек, явка составила 36,66 % от общего числа избирателей. Эти сведения учитывают голосование до основного дня. На 12:00 ЦИК РФ сообщил о голосовании 43,46 % избирателей края. Отметим, что на 29 июня в Алтайском крае свой голос отдали 541 908 человек, то есть за день с небольшим проголосовало около 160 тысяч человек.

От представителей краевого правительства выступил «политический» вице-губернатор Денис Губин, который попытался придать старту основного дня плебисцита патриотичный окрас. «Хочу поздравить все с великим событием. Впервые для многих в жизни появилась возможность поучаствовать в вершении судьбы страны – поучаствовать в принятии поправок в Конституцию. Я надеюсь, что люди придут и свой голос отдадут, свое мнение выскажут относительно поправок. Многие уже успели ознакомиться с поправками. Они действительно животрепещущие для развития страны. Страна должна развиваться и двигаться. Конституция, как живой организм, также вместе со страной должна претерпевать изменения, чтобы не сдерживать нас в движениях. Чтобы мы могли спокойно и правильно идти вперед к своей мечте», — выразил свое личное мнение Губин.

Однако существует мнение, что текущее голосование проходит не так радужно, как о нем принято говорить. К примеру, накануне «Банкфаксу» стало известно, что член территориальной избирательной комиссии Центрального района Барнаула Владимир Лямкин подал заявление о возможном нарушении процедуры приема голосов на рабочих местах. По его мнению, участковые избирательные комиссии в Центральном районе безосновательно организовывали голосование для групп избирателей в нарушение закона, регулирующего текущий плебисцит. Если нарушения будут признаны, то тысячи голосов избирателей могут быть аннулированы.

1 июля Лямкин сообщил «Банкфаксу», что в ТИК приняли к сведению его заявление, и сообщили, что ответ будет дан лишь в течение 30 дней. С такой позицией коллег он не согласен. «Заявление, поданное в день голосования, должно быть рассмотрено в тот же день, так как это может предотвратить нарушения, Мной подано обращение в краевую избирательную комиссию», — заявил он.

В ходе онлайн-трансляции Ирина Акимова на вопрос «Банкфакса» ответила, что это заявление было получено и зарегистрировано. Также она отметила, что в курсе этой ситуации. «Сегодня мы находится в режиме рассмотрения аспектов ситуаций, которые описываются, а также правовых моментов, связанных с этими ситуациями. В курсе, занимаемся, рассматриваем. Думаю, что сегодня в течение дня получим информацию от юристов в полном объеме», — заявила председатель крайизбиркома.

Однако более конкретно о возможных нарушениях она предпочла не говорить и увела свой ответ совсем в другое русло, не ответив на поставленные вопросы и подменив тему разговора. «Хочу отметить, что предусмотрены различные формы проведения голосования, в том числе создание возможности и права участника голосования выбрать для себя удобный, теперь мы даже так говорим, участок для возможности проголосовать не по месту своего жительства, а по месту пребывания. Мотивы различные, в том числе удобство с точки зрения проживания не по месту регистрации. Мы увидели, насколько механизм «мобильного избирателя» был активно востребован и на этот раз в Алтайском крае. Потребность такой формы голосования мы еще отметили и раньше, когда участник голосования определяет для себя участок близкий к месту работы. Наше законодательство исходит из того, что каждому участнику голосования такое право должно быть обеспечено. В случае, если он выбрал для себя участок, в том числе где находится его место работы, то каких-либо правовых противопоказаний для этой ситуации безусловно нет», — сказала Акимова, так и не объяснив, почему члены комиссий, как выяснил Владимир Лямкин, просто берут урны, пачки с бюллетенями и выезжают на предприятия.

Также «Банкфаксу» наконец удалось добиться ответа насчет проверок о возможном принуждении к голосованию в барнаульском МБУ «Благоустройство и озеленение» и на Алтайском приборостроительном заводе «Ротор». Председатель крайизбиркома заявила, что нарушений выявлено не было. «В основном вопрос заключался в том, в том числе и в ДК «Южный», что при разъяснении процедур голосования со стороны руководителя разъяснялся момент, связанный с тем, что пожалуйста посмотрите и выберете для себя удобный избирательный участок. Поэтому каких-либо фактов принуждения к голосованию безусловно не установлено. Но в адрес всех руководителей мы дали еще раз разъяснение о том, какой формат включения в списки избирателей и возможности проголосовать в более доступном формате», — прокомментировала Ирина Акимова.

По всей видимости, тот факт, что работодатели с какой-то стати предлагают своим сотрудникам выбирать избирательный участки, никого не смущает. Более того, в ситуации с домом культуры Южного достоверно известно, что директриса Татьяна Золотухина применяла свои «пугалки», чтобы «активизировать» подчиненных на голосовании. Об этом она сама рассказывала «Банкфаксу», однако избирком нарушений здесь не усмотрел.

Кстати, аналогичная проверка проводилась и в АлтГТУ им. Ползунова. О ее результате на запрос «Банкфакса» сообщил председатель ТИК Октябрьского района Барнаула Роман Шабанов. В его сообщении говорится, что в корпусе вуза на проспекте Комсомольском, 71 располагается избирательный участок № 222. Поэтому руководство «Политеха» предложило своим сотрудникам закрепиться на этом участке, чтобы минимизировать «ковидные» риски и просто ради удобства. Шабанов уверил, что это было по желанию, однако во внутреннем письме, адресованном сотрудникам, недвусмысленно было указано: «Никакие возражения и отговорки не принимаются».

Также очевидцы регулярно сообщают о других странностях на текущем плебисците. К примеру, барнаульцы пишут в соцсетях, что к ним домой приходят члены избиркомов и предлагают проголосовать, хотя соответствующих заявлений они не подавали. Такая ситуация возникла и с сотрудником «Банкфакса». Члены УИК были готовы выдать ему бюллетень и принять голос, хотя он уже проголосовал в другой день. Журналист такой возможностью не воспользовался и указал, по всей видимости, не осведомленным организаторам плебисцита на то, что сплошной обход квартир без заявлений граждан является нарушением. Ситуация происходила при молчаливым присутствии сотрудника полиции — он представился участковым Максимом Шестаковым.

Между тем «Банкфакс» спросил у Ирины Акимовой о зараженных сотрудниках избиркомов Алтайского края. Накануне об этом сообщила «Тайга.инфо» с подтверждением самой Акимовой. Так, в крае 13 членов УИК были заражены коронавирусом. По словам председателя крайизбиркома, они на плебисците не работали. «[Эпидемиологическая] ситуация на территории края не позволяет говорить о том, что она спокойная. Эти коллеги не приступили к работе, были заменены из резерва, когда такая ситуация возникала», — цитирует Акимову издание.

Однако на онлайн-конференции в здании правительства Алтайского края она по некой причине начала говорить о некорректности и бестактности журналистов, которые якобы хотят, чтобы она раскрыла личные данные сотрудников. При этом в вопросе «Банкфакса» не было упоминаний о личных данных: редакция хотела выяснить, сколько всего зараженных и на каких участках были случаи. Ирина Акимова подтвердила, что у 13 членов комиссий в разных муниципалитетах был выявлен коронавирус, и на работу они не выходили. Вопрос корреспондента «Банкфакса» о том, сколько зараженных, членами каких участков они являются, и когда заразились, Ирина Акимова цитировать не стала, зато ответила на свою трактовку. «Я конечно вам сегодня не предоставлю информацию об избирательных участках, может быть, персональные данные, которые вас интересуют. Эти данные не подлежат рассмотрению. Единственное мы можем вас уверить, что все коллеги, у которых такая ситуация произошла, не участвовали в процедуре проведения голосования. Мы очень прозрачны и открыты в плане предоставления такой информации, но нужно соблюдать персональные данные и проявлять человеческую чуткость», — сказала Акимова, отвечая на выдуманный ею же вопрос.

Выяснить в пресс-службе крайизбиркома, почему председатель ввела в заблуждение участников пресс-конференции, заявляя о том, что журналисты якобы могли пытаться выяснить персональные данные заболевших членов комиссий, не удалось. Несмотря на то, что Ирина Акимова заявила об открытости пресс-центра, в течение нескольких часов с рабочего номера дозвониться до пресс-службы не удалось.

Напомним, ранее стало известно, что около сотни членов УИК Алтайского края могли покинуть свои участки за несколько дней до старта голосования по поправкам. По словам некоторых из них, это связано с опасениями заразиться коронавирусом, которые возникают несмотря на наличие миллионов масок и перчаток, а также десятков тысяч литров антисептика, на которые власти Алтайского края потратили около 95 млн рублей. При этом избирком Алтайского края утверждал, что не имеет информации об ушедших сотрудниках.