Перестановки в руководстве велокоманды Mitchelton-Scott

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, австралийскую велокоманду Mitchelton-Scott покидают генеральный менеджер Шейн Бэннан (Shayne Bannan) и менеджер Альваро Креспи (Alvaro Crespi). Они оба были связаны с командой с момента её основания в 2012 году.

На их место придут Брент Коупленд (Brent Copeland), который покидает команду Bahrain-McLaren, и Дареч Маккуэйд (Darach McQuaid).

Ранее владелец команды Джерри Райан (Gerry Ryan) объявил об отмене сделки с Manuela Fundación, фондом, который собирался стать не только новым спонсором, но и новым владельцем лицензии австралийской команды. Переговоры с Manuela Fundación проводил Шейн Бэннан.

Как сообщает Ciclo.21, фонд Manuela Fundación продолжает искать возможность слияния с одной из существующих велокоманд Мирового тура.