1 июля отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Ярилин день отмечается 1 июля 2020 года (дата по старому стилю – 18 июня). Он посвящен славянскому богу солнца. «Макушкой лета» народ назвал этот день потому, что он как раз приходится на самую жаркую пору сезона.Праздник возник в те времена, когда на Руси еще не было христианства, и предки славянских народов почитали и просили помощи у небесных светил, природы и животных.Ярила (Ярило) – персонаж славянских древних легенд. Он считается божеством. Его связывают с солнцем, теплом, плодородием, мужской силой и войной. Легенды гласят, что в этот день остальные боги мерялись с Ярилой своей силой, но он неизменно выходил из схваток победителем.Хоть Православная Церковь и против подобных праздников, и называет это язычеством и идолопоклонством, Ярилин день не утратил былой популярности. Люди продолжают верить в силу солнца и отмечать макушку лета. Особенно этот праздник почитают восточные славяне.Какой церковный праздник сегодня, 01.07.2020По церковному календарю 1 июля поминают мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула – римских воинов, пострадавших за веру в I веке.

Во время правления Веспасиана (69-79) христианин Леонтий, грек по происхождению, был военачальником в императорских войсках в городе Триполи (Финикия). Он отличался храбростью и благоразумием, поэтому к нему и воины, и граждане Триполи относились с глубоким уважением.Римскому сенатору Адриану, преследовавшему христиан, донесли, что военачальник христианин Леонтий многих воинов обратил в свою веру. Сенатор, разгневавшись, послал в Триполи отряд для задержания непокорного военачальника.В дороге один из воинов отряда Ипатий тяжело заболел. Когда он потерял надежду выздороветь, во сне увидел ангела, который велел трижды произнести: «Бог Леонтия, помоги мне!»Ипатий, проснувшись, рассказал своему другу Феодулу об удивительном сне, и они вдвоем призвали Бога на помощь. Ипатий исцелился, и они с Феодулом, оставив отряд, отправились в Триполи, чтобы предупредить Леонтия об опасности.У входа в город некий человек пригласил их к себе отдохнуть и подкрепиться. Они были потрясены, узнав, что гостеприимный хозяин и есть тот Леонтий, которого они ищут. Воины попросили их тут же крестить.По приказу сенатора Леонтия, Феодула и Ипатия жестоко пытали, тщетно вынуждая отречься от веры. Пораженные удивительным мужеством мучеников, многие жители Триполи стали христианами.