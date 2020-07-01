40 новых случаев COVID-19 обнаружили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила сегодня глава управления Роспотребнадзора по РТ, главный государственный санитарный врач по Татарстану Марина Патяшина со ссылкой на данные оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 4 595.

«Ситуация по коронавирусной инфекции стабильная. Всего в РТ 4 595 случаев, за последние сутки — плюс 40 новых заражений, скоро они появятся в статистике. Темп прироста — 0,9 процента. На изоляции 1 330 человек — контактные с больными и с подозрением. За сутки 5 178 исследований на коронавирус», — сообщила она.

Фото: «БИЗНЕС Online»