Политолог отметил схожесть экзитполов ФОМ и ВЦИОМ по голосованию по поправкам к Конституции РФ

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Политолог Марат Баширов в комментарии «Газете.Ru» отметил сопоставимость экзитполов Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По их результатам, большинство из россиян, которые согласились участвовать в опросе, отметили, что проголосовали «за» внесение изменений в Конституцию.

«С точки зрения тех результатов экзитполов, которые мы с вами имеем от двух социологических компаний. Я имею в виду ФОМ и ВЦИОМ. Вчера у нас были данные по ВЦИОМу и сегодня вышли экзитполы по ФОМу, они очень сопоставимы. Интересный тренд, который показывает, что подавляющее большинство граждан проголосует за поправки к Конституции, но уровень голосования мы получим, очевидно, на уровне того, что было в 1993 году. Плюс минус какие-то проценты», — считает он.

Баширов обратил внимание на «активное голосование» тех, кто решил сделать свой выбор при помощи электронной формы — через госулуги. «Вот там подавляющее большинство граждан, которые зарегистрировались, уже проголосовали, уже сделали свой выбор. Вот это говорит о том, что интерес к новой Конституции огромный. Мне кажется, что если бы у всех граждан была бы возможность проголосовать в такой форме, то явка, конечно, была бы гораздо выше. Сейчас ее ограничивает лето, ее ограничивает коронавирусная пандемия, которая вроде бы отступила, но тем не менее все еще тревожит. В конечном итоге мы получим, что явка будет где-то 52-54%. И порядка 80% граждан проголосуют за принятие поправок к Конституции», — отметил эксперт.

Он также прокомментировал заявления о нарушениях, которые якобы были замечены на избирательных участках. «С точки зрения нарушений мы с вами не удивлены. Понятно, что наши зарубежные друзья активно работают, нанимая определенных граждан Российской Федерации для этой работы на территории страны. Я не стал бы на этом заострять внимание, потому что на этот раз они работают не очень талантливо. Мне очень тяжело представить членов избирательной комиссии, которые вбрасывают бюллетени, а в двух метрах их снимают на хорошую профессиональную камеру, при этом не очень показывая лица», — заключил он.

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