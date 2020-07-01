Власти Китая считают «бандитскими замашками» угрозы Запада ввести санкции

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Thomas Peter/Reuters

Власти Китайской Народной Республики (КНР) считают «бандитскими замашками» угрозы западных стран ввести санкции в отношении Китая из-за принятия закона о национальной безопасности в Гонконге, заявил заместитель главы канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин. Об этом сообщает ТАСС.

У западных чиновников, угрожающих введением жестких санкций, «бандитская логика», отметил Чжан Сяомин. Он добавил, что принятие закона об обеспечении государственной безопасности в Гонконге является внутриполитическим вопросом и не имеет отношения к другим странам.

Ранее сообщалось, что Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Новое законодательство предусматривает пожизненные заключения за сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами.

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