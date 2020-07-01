Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в июле может подвести здоровье

Звезды могут предсказать не только удачные дни месяца, но и проблемы со здоровьем. Существует немало причин, почему оно подводит — плохое питание, отсутствие физических нагрузок, гиподинамия. Звездам они, эти причины, неведомы. Зато они точно знают, каким знакам Зодиака стоит особенно поберечь здоровье в июле 2020 года. ОвенИюль для многих представителей этого знака рискует стать месяцем головных болей напряжения. Из-за конфликтных и спорных ситуаций на работе и в семье может подскочить артериальное давление. В июльскую жару это особенно опасно.Дабы не случилось чего-нибудь плохого, астрологи советуют поменьше нервничать и пропить легкие успокоительные — например, травяные настои. Они и от головных болей могут быть более эффективными, чем обезболивающие таблетки.Читайте на Информинг.Ру: Врач Коммунарки рассказал, как правильно восстанавливаться переболевшим коронавирусом

РакЛюдям, рожденным в этом знаке Зодиака, в июле желательно придерживаться правильного питания — никакого фастфуда, полуфабрикатов, чипсов и другой вредной еды. Приветствуются диетическое мясо, овощи, фрукты, ягоды — лето так богато на них. Готовить желательно на пару либо можно запекать блюда.А все потому, что Раки рискуют именно в этом месяце заработать язву желудка или проблемы с кишечником. Специалисты говорят, что нелишним будет завести дневник питания и записывать все свои ощущения, чтобы знать, как организм реагирует на ту или иную пищу.КозерогЭтому знаку Зодиака звезды предрекают страдания из-за проблем с суставами. Впадать в панику не стоит — умеренные физические нагрузки плюс правильное питание. Например, главный овощ июля кабачок получил в народе название природный анти-подагрин. Его непременно стоит включать в летнее меню.Он эффективен для лечения суставов, если нет противопоказаний и лечащий врач разрешил. Благодаря своему составу кабачок выводит из организма мочевую кислоту и соли из организма, что способствует снятию воспалительного процесса в суставах и хрящевой ткани.Звезды советуют Козерогам беречь нервы — свои и окружающих. А еще не сидеть без дела — работа может быть отличным лекарем. В заботах человек меньше думает о хворях, страдает и жалеет сам себя. Яндекс Дзен