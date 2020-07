Гибрид свиного и птичьего: найден новый вирус, угрожающий еще одной пандемией

Штамм является гибридом возбудителей птичьего и свиного гриппа и обладает серьезным потенциалом к широкомасштабному распространению.

Мир ещё не оправился от пандемии COVID-19, а китайские учёные уже сообщают о новой угрозе – опаснейшем для человека штамме свиного гриппа: G4 EA H1N1. По сути это гибрид птичьего и свиного гриппов и он очень быстро размножается в легких человека.

G4 был найден в результате исследования более 30 тысяч свиней на китайских скотобойнях.

Угроза заключается в том, что вирус гриппа мутирует и может приобрести способность передаваться от человека к человеку, спровоцировав таким образом новую пандемию. Вирус способен связываться с рецепторами человека и размножаться в клетках дыхательных путей.

Honglei Sun et al. / Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020

Все известные в настоящее время вакцины против новой заразы бессильны. Согласно исследованию, болезнь обнаружили в 10 провинциях Китая. Кроме того, антитела к G4 нашли в крови у 10 % сотрудников свиноводческих ферм.

Ученые рассказали о том, что на ситуация пока не представляет никакой угрозы, хотя есть все признаки того, что в будущем штамм будет обладать высокой вирулентностью. Сейчас самое важное — держать вирус гриппа под наблюдением и контролем.

Так как это новый вирус, то иммунитет к нему у людей может быть очень низким, а у некоторых и вовсе его может не сформироваться.

В 2009 году был обнаружен подобный вирус A/H1N1pdm09, вспышка была зафиксирована в Мексике. Уровень смертности оказался не высоким, а у пожилых людей был обнаружен иммунитет к данному вирусу.

Вирусологи ведут наблюдение за вирусом во избежание новой вспышки пандемии.

