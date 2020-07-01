1 июля в 2020 году в России является выходным днем

1 июля 2020 года – нерабочий день, но приравнивается этот день к выходному. Президент назначил на 1 июля 2020 года голосование по правкам к Конституции (Указ от 01.06.2020 № 354). Первоначально голосование планировалось на 22 апреля 2020 года, однако его перенесли из-за эпидемии коронавируса.

1 июля выходной в России в 2020 году или нетПо закону если день голосования назначают на рабочий день, этот день становится нерабочим (п. 5 ст. 2 Закона РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ). Причем, оплачивать этот день нужно как нерабочий праздничный день согласно нормам Трудового кодекса (ст. 153 ТК). Таким образом, 1 июля 2020 года будет выходным днем по указу № 354 для всех граждан России.

В ст.112 Трудового Кодекса РФ поименованы праздничные дни. День голосования по поправкам в Конституции к праздничным дням не относится, так как в этой норме не поименован. Следовательно, в отношении 1 июля 2020 года положения ст. 120 ТК РФ не применяются, то есть этот день оплачивается как все остальные дни ежегодного отпуска. Продлевать на этот день отпуск не нужно.

Оплата работникам за этот день осуществляется в соответствии с положениями, установленными Трудовым кодексом Российской Федерации применительно к оплате за нерабочие (праздничные) дни.

Это специальная норма, означает, что сотрудники, которые получают оклад, получат в июле полную зарплату. Сотрудникам, которые работают сдельно или на часовой тарифной ставке, нужно выплатить дополнительное вознаграждение (ст. 112 ТК). Если производство в организации не позволяет оформить всем сотрудникам нерабочий день, то привлеките их к работе.

Для привлечения к работе 1 июля необходимо соблюдать порядок, установленный для привлечения к работе в выходные дни — получить письменное согласие работника, издать приказ и иметь веские основания для такого привлечения.

Оплатите работу в нерабочий день 1 июля в двойном размере (Федеральный закон от 14.03.2020 № 1-ФКЗ).

Для всех остальных работников, кого работодатель не будет привлекать к работе в этот день, 1 июля будет являться нерабочим днём. Издавать дополнительный документ для определения этого дня в качестве нерабочего не требуется, он будет являться таковым в силу Указа Президента РФ № 354.