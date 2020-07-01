Раскрыты особенности проведения ЕГЭ в 2020 году

В этом году сдача единого государственного экзамена, как и все масштабные мероприятия в стране, претерпели серьезные изменения из-за пандемии коронавируса. Следствием форс-мажорных обстоятельств стала неопределенность, в которой долгое время пребывали все участники экзамена – дата начала ЕГЭ переносилась несколько раз.

Изменения ЕГЭ в 2020 годуКампания по сдаче единого госэкзамена официально стартовала в стране в последние дни июня, 29 и 30 числа. Один из двух дней каждый регион был волен выбирать сам. Это, по сути, генеральная репетиция, на которой не предусмотрено присутствие выпускников – только организаторов.

Задача взрослых – проверить все помещения, готовность техники, технологию обработки площадок для проведения испытаний, запас антисептиков. А также смоделировать все моменты будущего экзамена: как заходят в помещение ребята, как рассаживаются на безопасном расстоянии, как обеспечиваются меры санитарной профилактики.

Среди обязательных требований к организаторам ЕГЭ — уборка помещений с применением дезинфицирующих средств перед каждым тестированием, бесконтактная термометрия всех участников, установка дозаторов с антисептиками, использование индивидуальных средств защиты (масок и перчаток) всеми преподавателями и общественными наблюдателями.

Что касается предписаний школьникам находиться в маске во время экзамена, на федеральном уровне таких решений не принималось. Рособрнадзор рекомендовал местным властям ориентироваться на конкретную эпидемиологическую ситуацию. По данным ведомства, ни в одном регионе России не ввели масочный режим для сдающих госэкзамены.

Согласно расписанию, экзамены для школьников повсеместно начнутся 3 июля. Первыми предметами станут география, литература, информатика и ИКТ. Для участия в экзаменационных испытаниях основного периода зарегистрировались 714 тысяч человек, среди них 620 тысяч выпускников 2020 года. Всего в стране организовано 5 728 пунктов для прохождения государственных экзаменов.

Новшество этого года — ЕГЭ будут сдавать только те молодые люди, кто собирается продолжить образование в высшей школе. Все выпускники уже имеют на руках школьные аттестаты, где проставлены годовые отметки.

И чего прежде никогда не случалось — до начала сдачи ЕГЭ абитуриенты уже имели возможность подать заявления в избранные вузы, причем сделать это дистанционно. В дальнейшем результаты госэкзаменов поступят в приемные комиссии уже в автоматическом режиме, без участия выпускников.

Особенностью экзамена этого года станет практика подачи апелляции исключительно в дистанционном формате. В прошлом году эта прогрессивная технология была опробована во время проведения ЕГЭ в московских школах.

Нынче в условиях карантина она стала обязательной для всех населенных пунктов страны. Только в тех ситуациях, когда налицо – нарушение процедуры проведения экзамена, апелляция должна подаваться и рассматриваться на месте.

ЕГЭ в 2020 году, расписание

В соответствии приказом, основной период ЕГЭ в 2020 году начнётся с пробного экзамена 29 и 30 июня, в ходе которого будут протестированы все экзаменационные процедуры.

3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике, 6 и 7 июля – ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдёт устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

3 августа пройдёт ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Другим совместным приказом Минпросвещения и Рособрнадзора, зарегистрированным Минюстом, утверждены особенности проведения ЕГЭ в 2020 году.

ЕГЭ в 2020 году будет проводиться по следующим учебным предметам: русский язык, математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и ИКТ. Математика базового уровня из числа предметов ЕГЭ в 2020 году исключена. Экзамены будут проводиться только в целях использования их результатов при приёме на обучение в вузы.

Обучающиеся 10 классов участниками ЕГЭ в 2020 году стать не смогут.