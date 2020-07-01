Названа причина смерти Виктора Проскурина

Актер Виктор Проскурин, известный по фильмам «Большая перемена» и «12 стульев», умер в возрасте 68 лет. Причиной смерти артиста, судя по предварительной информации, стала продолжительная болезнь, с которой он боролся на протяжении нескольких лет.

О смерти Проскурина сообщила его супруга Ирина Хонда.

«30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Всё неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой», — рассказала жена Проскурина.

Заслуженный артист России Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. Прославился актер после участия в фильме «Большая перемена». Там он сыграл роль Геннадия Ляпишева. Помимо этого, актер известен своими ролями в фильмах «Жестокий романс» и «Как выйти замуж за капитана».

Проскурин известен и своей театральной карьерой. С 1973 по 1990 года артист играл в спектаклях театра «Ленком» и театра имени М.Н Ермоловой.

Дата и место похорон на данный момент не называются.