Власти высказались по поводу амнистии по уголовным делам в 2020 году

Амнистия – это та мера, которая выражает проявление гуманности по отношению к людям, которые находятся в местах заключения под стражу. Конечно, такая мера применяется в основном к тем людям, которые совершили не слишком тяжкие преступления.

Амнистия 2020 в России, будет или нетИ для государства она тоже приносит пользу. Ведь в тюрьмах содержится очень много людей, и это большая нагрузка на государственный бюджет. По некоторым данным в российских тюрьмах сейчас находится около полумиллиона человек. Уже говорилось, что чаще всего амнистию делают в преддверии какого-то большого государственного праздника.

Часто амнистию путают с помилованием, но это разные понятия. Амнистия может относиться к большому количеству лиц, которые подходят под определённую категорию. А помилование – процедура строго индивидуальная. И оно применяется отдельно к каждому человеку. Его проект подают на рассмотрение президенту.

Какие категории могут надеяться на амнистию в 2020 году

Пожилые люди.

Несовершеннолетние дети.

Люди, которые участвовали в боевых операциях.

Люди, которые ранее были представлены к государственным наградам.

Женщины, у которых есть дети-инвалиды.

Люди, которые участвовали в ликвидации техногенных аварий.

Но есть и такие категории заключённых, по отношению к которым амнистии точно не будет. Это убийцы, насильники, террористы, наркоторговцы, те люди, которые совершили преступления против детей, те люди, которые нарушали порядок в тюрьме.

Как уже говорилось, проект амнистии рассматривается членами Государственной думы. И после принятия закона об амнистии проходит полгода до того момента, как её начнут осуществлять.