После лечения Заворотнюк сможет вернуться в кинематограф

Анастасия Заворотнюк, которая последние месяцы борется с опухолью мозга, идет на поправку и уже совсем скоро может вернуться в кино. Об этом СМИ рассказал знакомый с ситуацией источник.

Состояние здоровья Заворотнюк на сегодня, 01.06.2020Специалисты разработали новый метод лечения рака, который может спасти звезду сериала «Моя прекрасная няня» и тех, кто также страдает от онкологии. Однако технологию пока применять не стали: у актрисы началась ремиссия, говорил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков.

Певица Наташа Королева рассказала, что состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк значительно улучшилось. Королева живет по соседству с домом артистки и одна из первых узнает новости о ее самочувствии. По словам певицы, Заворотнюк гораздо лучше.

«Да, мы рядом живем. Слава Богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — цитирует Королеву НТВ.

Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с глиобластомой (опухолью мозга) и на данный момент находится на лечении дома. На днях состояние ее здоровья обсуждали во время совещания по вопросам развития генетических технологий с президентом России Владимиром Путиным.

В конце лета стали появляться слухи, что у Заворотнюк рак головного мозга, напомнил «Взгляд». Позднее семья подтвердила, что 49-летняя артистка тяжело больна, однако диагноз не стала уточнять.