Пациенты Алтайского тубдиспансера жалуются отсутствие лекарств протяжении нескольких месяцев обновлено

Пациенты КГБУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер» с устойчивой формой туберкулеза жалуются на отсутствие полноценного лечения. По их словам, в медучреждении на протяжении нескольких месяцев не было основного действующего препарата бедаквилин. Они рассказали «Банкфаксу», что препарат последними получали больные, которые легли еще в январе текущего года. Некоторые пациенты опасаются, что не дождутся лечения.

Одна из пациенток объяснила, что у нее развилась устойчивая форма туберкулеза, то есть палочка-возбудитель в ее организме стала невосприимчива к обычным лекарствам. Таких больных называют «пятым рядом». По ее словам, в таких случаях пациентов лечат бедаквилином. Этим летом она легла в тубдиспансер, но полноценного лечения до сих пор так и не получила. «К препаратам, которые идут на первый, второй «ряд», у нас уже выработалась устойчивость. Это может быть связано с неправильным, несвоевременным лечением. Когда палочка становится устойчива к другим лекарствам, то назначают бедаквилин. Он не один, там идет одновременный прием шести препаратов, но бедаквилин – основной. На данный момент нас, получается, просто нечем лечить», — рассказала она.

С ее слов, все больные с устойчивой формой туберкулеза лежат в одном отделении диспансера, и все они на конец июня не получали бедаквилин. Собеседница с уверенностью смогла сказать о 6-7 людях, с которыми общалась лично. Некоторые ждут лечения уже несколько месяцев. «Здесь лежит девушка, которая ждет лекарства уже три месяца. Естественно, это серьезно, ведь болезнь буквально сжирает нас, а лечения нет. Девушка со мной лежит – ей с каждым днем все хуже и хуже. Она боится, что вообще его не дождется», — рассказала пациентка.

Больные в конце июня обращались к лечащему врачу с вопросом, когда появится лекарство, но не услышали четкого ответа. Они уверены, что медики сами не знают, когда бедаквилин поставят в диспансер. Пациенты также интересовались, стоит ли им вернуться домой, чтобы дожидаться появления препарата там, но их заверили, что им лучше остаться в стенах учреждения, так как в случае, если лекарство появится, оно вряд ли дойдет до районов. Поговорить в руководством диспансера для пациентов не представляется возможным.

В приемной краевого противотуберкулезного диспансера во время подготовки материала ИА «Банкфакс» сообщили, что главврач Евгений Слухай занят, и попросили звонить «после праздника». ИА «Банкфакс» уже направило запрос в Минздрав Алтайского края, чтобы уточнить информацию по поводу отсутствия лекарства, а также узнать, когда ведомство планируется заняться поставками препарата. Между тем стоит отметить, что, судя по данным сайтов Госзакупок и Госзатрат, в Алтайском крае в принципе отсутствуют контракты и закупки по наименованию «бедаквилин» за 2020 год, в отличие от других регионов.

Депутат Алтайского Заксобрания Вероника Лапина по своим каналам связалась с главврачом и рассказала ИА «Банкфакс» об итогах общения. По ее словам, препарат в профильное учреждение закупается не по линии краевого Минздрава, а приходит напрямую из Москвы. Как передала Лапина слова главврача, 30 июня лекарство поступило в диспансер и теперь якобы имеется в наличии. Однако во время подготовки материала собеседница ИА «Банкфакс» из числа пациентов сообщила, что ей его пока не выдавали.

Отметим, что ситуация с туберкулезом в Алтайском крае долгое время вызывает озабоченность. Так, наиболее проблемной точкой является тубдиспансер в Рубцовске. Жители города в середине ноября прошлого года начали беспокоиться о закрытии круглосуточного стационара. Для оказания спецпомощи больным в круглосуточном стационаре по профилю «фтизиатрия» пациентов Рубцовского округа стали направлять в Лебяженскую туббольницу. При этом выяснилось, что в Рубцовском противотуберкулезном диспансере и Лебяженской туберкулезной больнице отсутствует лицензия на оказание меддеятельности в условиях стационаров по профилю «Фтизиатрия». Об этом стало известно в декабре прошлого года. Этот вопрос в краевом Минздраве прокомментировали лишь спустя длительное время, ответив, что займутся проблемой.

UPD: Как стало известно уже после публикации материала, во второй половине дня 30 июня пациентам Алтайского противотуберкулезного диспансера, которые разные сроки ждали лекарства, все же выдали необходимый препарат после внимания СМИ и депутатов к возникшей проблеме.