Четыре варианта вакцины от COVID-19 одобрены в США

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Sakchai Lalit/AP
В Соединенных Штатах ознакомились с рядом вариантов вакцин от коронавируса. Четыре из них было одобрены для клинических испытаний управлением по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США.
По словам главы FDA Стивена Хана, рассматриваются еще шесть потенциальных вариантов вакцин от инфекции.
«Четыре вакцины были одобрены для перехода к клиническим испытаниям», — передает его слова РИА «Новости».
Ранее американские власти запустили проект, который предполагает создание 300 млн доз вакцин от коронавируса к январю 2021 года.
В настоящее время в США число зараженных COVID-19 превысило 2,6 млн человек, умерли свыше 126 тыс. заболевших.
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