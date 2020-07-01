В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки в столице скончались еще 35 человек, зараженных COVID-19. Об этом сообщает городской оперативный штаб. Общее число жертв коронавируса выросло до 3831.

Оперативный штаб просит при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и не заниматься самолечением. «Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом», — говорится в сообщении.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 6 693 случая заражения коронавирусом, из них 30,2% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 647 849 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 412 650 человек, умерли 9 320. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (745), Московская область (301), Ханты-Мансийский АО (279), Свердловская область (276), Санкт-Петербург (253), Ямало-Ненецкий АО (248), Иркутская область (242), Нижегородская область (203).

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 4 555.