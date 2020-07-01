В США выявили ошибки Boeing и ФАУ при сертификации системы 737 MAX

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Самолеты Boeing 737 MAX в аэропорту в Сиэтле, 1 июля 2019 года

Lindsey Wasson/Reuters

Инспекторы Минтранса США пришли к выводу о том, что корпорация Boeing и регулятор ФАУ допустили многочисленные ошибки в ходе разработки и сертификации самолетов серии 737 MAX. Об этом сообщает Reutersсо ссылкой на отчет генеральной инспекции ведомства.

Как отмечается, американской компания не смогла предоставить сведения, которые бы позволили качественно оценить системы улучшения характеристик маневренности MCAS, что, в свою очередь, привело к двум авиакатастрофам. При этом в 52-страничном отчете с 2012 по 2019 год инспекторы нашли много ошибок в ходе разработки и сертификации самолетов серии 737 MAX. В частности, Boeing представила MCAS как модифицированный вариант старой системы улучшения характеристик маневренности. В связи с этим авиарегулятор не предъявлял жестких требований к системе во время ее сертификации.

Ранее стало известно, что в США начались сертификационные полеты пассажирских лайнеров Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф. Самолеты Boeing 737 Max потерпели крушение в Индонезии и Эфиопии. В результате двух трагедий погибли 346 человек.

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