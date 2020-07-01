Коронавирус в Китае: количество зараженных в январе было больше почти в 40 раз официальных данных

На самом деле количество зараженных коронавирусом в Китае было примерно в 37 раз больше официально предоставленных властями данных. Такой вывод сделал американский исследовательский центр RAND Corporation после того, как были изучены авиаперевозки, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Специалисты собрали информацию относительно случаев заражения от Университета Джонса Хопкинса и объединили ее с полученными данными авиаперевозок. Им удалось рассчитать примерное количество зараженных пассажиров.Если верить официальной статистике, то в январе фиксировалось в среднем по 172 новых случая заражения каждый день. Это значит, что на каждые 8 миллионов жителей Китая в день приходился только один зараженный человек. Ученые проанализировали пять стран, которые больше остальных находились в зоне риска. За январь из Китая в них отправилось практически 3,7 миллиона человек. Если бы официальные данные были правдивыми, то риск перевозки коронавируса в другие страны не превышал бы отметки 9%. Но если учесть то количество людей, которые заразились за январь в других странах, то показатель завозных случаев достигает 87%. Чтобы получить такой показатель, фактический уровень заражения коронавирусом в Китае должен превышать в 37 раз официальные данные.Это значит, что в Китае в январе должно было быть практически 19 тысяч зараженных жителей. Власти же делали официальные заявления только относительно регистрации 503 случаев. Специалисты планируют провести дополнительные исследования, чтобы получить более точные цифры и показатели, которые станут доказательством того, что Китай на самом деле обманывал весь мир.