Бывший замглавы Каменского района может оказаться фигурантом дела мошенничестве Яровом

Прокурор Алтайского края Александр Руднев утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины, который, по версии следствия, пытался незаконным путем заработать на проблемах с поставками некачественного угля в Яровое. Как сообщается на сайте прокуратуры, он запросил у поставщика деньги, которые якобы надо передать местному чиновнику в качестве взятки за приемку угля, но на самом деле договариваться он не собирался и хотел похитить средства. Источник «Банкфакса» из числа сотрудников правоохранительных органов сообщил, что фигурантом дела может являться бывший заместитель главы администрации Каменского района Алексей Жихаренко.

По версии следствия, обвиняемый знал, что зимой текущего года в Яровое пришел уголь для отопления домов горожан и социальных объектов. Между поставщиком и муниципальным заказчиком возникли разногласия по поводу качества топлива. В связи с этим администрация города отказывалась принимать и оплачивать товар до проведения экспертизы. Тогда обвиняемый мужчина обратился к подрядчику и пообещал решить этот вопрос с помощью взятки, которую якобы необходимо было передать представителю мэрии. Как считают следователи, на самом деле он планировал похитить 1,3 млн рублей, полученные им для передачи взятки.

При передаче денег его задержали сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Барнаулу. По итогам расследования прокурор Алтайского края Александр Руднев утвердил обвинительное заключение в отношении обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет передано в Центральный районный суд Барнаула для дальнейшего разбирательства.

Между тем источник ИА «Банкфакс» в правоохранительных органах сообщил, что фигурантом дела может быть бывший заместитель главы Каменского района Алексей Жихаренко, который уволился из муниципалитета по собственному желанию 7 февраля. «Банкфакс» обратился к нему за комментарием о его причастности к этому делу. «Вообще вам какую-то чушь объявили. Да, кое-что это выявляет, но с Яровым это вообще никак не связано, тем более с углем», — дословно сказал Жихаренко. После того, как корреспондент зачитал ему часть релиза прокуратуры и вновь запросил комментарий, он заявил: «Вы два разных события пытаетесь свести». От дальнейших пояснений собеседник отказался.

Также источник «Банкфакса» назвал контрагента в спорной закупке угля. Им якобы оказалось ООО «ТД «РПГ». По данным ЕГРЮЛ, фирма с таким названием зарегистрирована в Барнауле. Одноименная компания с ноября 2019 по апрель 2020 года действительно заключила четыре контракта с администрацией Ярового на поставку угля на общую сумму около 11,3 млн рублей и весом почти в 4 тысячи тонн. Данные контракты заключались с фирмой без проведения конкурса из-за режима ЧС, который действует в городе с ноября прошло года.

По данным ЕГРЮЛ, директором и учредителем ООО «ТД «РПГ» является Мария Мишенькова. Судя по документам, она подписывала все контракты. Однако в феврале этого года в краевых СМИ директором фирмы представился Виктор Мишеньков, который, по данным ЕГРЮЛ, является директором и учредителем ООО «Русская промышленная группа» (РПГ), зарегистрированного также в Барнауле.

Он рассказывал «Толку» о спорах с администрацией Ярового насчет качества поставленного угля. Мэрия города не хотела принимать поставку, поскольку топливо якобы было сырым. По оценке экспертов и главы города Виталия Самобочего уголь не соответствовал заявленным характеристикам. По словам Мишенькова, простой обошелся ему в уже звучавшую сумму в 1,3 млн рублей.

Тогда же сообщалось, что он может обратиться в суд. Однако в картотеке арбитражных дел подобных разбирательств до сих пор обнаружить не удалось. В одном из контрактов на сумму чуть более 2 млн рублей на портале Госзакупок содержится обращение Самобочего к ТД «РПГ», в котором говорится, что экспертиза установила влажность угля. В связи с этим глава Ярового предложил снизить цену 1 тонны угля на 5 %. Исходя из такого перерасчета цена контракта снизилась почти на 100 тысяч рублей. Поставщик на такую сделку согласился. Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон и без каких-либо претензий.

Напомним, что 23 апреля текущего года «Банкфаксу» стало известно об оперативно-розыскных мероприятиях в администрации Ярового. Тогда источники в силовых структурах говорили, что это связано с мошенничеством по «угольной теме». При этом речи о причастности главы города Виталия Самобочего или кого-то из сотрудников городской администрации на тот момент не было.

Позднее СУ СКР по Алтайскому краю раскрыло подробности интереса силовиков. Ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении неназванного жителя региона. Тогда же утверждалось, что фигурант озвучил поставщику, будто взятка за улаживание спора между поставщиком и администрацией Ярового полагалась главе города Виталию Самобочему.