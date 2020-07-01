«Бандерштату» – бути: повідомили, у якому форматі цьогоріч відбудеться фестиваль

Відомий фестиваль «Бандерштат», який став візитівкою Луцька та Волині, цьогоріч відбудеться попри карантин.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці фестивалю.

Дійство відбудеться 7-9 серпня і цьогоріч буде найбільш діджиталізованим за усі 14 років проведення фесту.

«Побачимося на цифрових платформах у безпечному онлайн-форматі», — йдеться у повідомленні.

Цьогоріч організатори продовжать багаторічні фестивальні традиції. На «бандерштатівців» чекає:

— насичена музична програма

— гутірки з лідерами думок

— перегляд українського кіно

— цікавий контент для діток

— спільні спортивні активності

— вікторини

— патріотичний флешмоб

— новий мобільний додаток фесту

— подарунок Луцьку

«Бандерштат» буде у вільному доступі і відбудеться за підтримки Українського культурного фонду.

«Ми сподіваємося, що ви підтримаєте наше надважке рішення. Із зрозумілих причин ми не можемо наражати на ризик таку кількість людей, проводячи захід у традиційному форматі», — пишуть організатори.

Квитки, яку поціновувачі фестивалю вже встигли купити, будуть дійсні на 2021 рік.

Наступного літа фесттиваль відбудеться 6-8 серпня.

«Про механізм повернення квитків ми повідомимо додатково, але, за можливості, просимо підтримати улюблений фест і зберегти квиток до наступного літа. Інвестиції в майбутнє – завжди гарна ідея», — йдеться у повідомленні на сторінці фесту.