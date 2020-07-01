«Бандерштату» – бути: повідомили, у якому форматі цьогоріч відбудеться фестиваль

Відомий фестиваль «Бандерштат», який став візитівкою Луцька та Волині, цьогоріч відбудеться попри карантин.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці фестивалю.
Дійство відбудеться 7-9 серпня і цьогоріч буде найбільш діджиталізованим за усі 14 років проведення фесту.
«Побачимося на цифрових платформах у безпечному онлайн-форматі», — йдеться у повідомленні.
Цьогоріч організатори продовжать багаторічні фестивальні традиції. На «бандерштатівців» чекає:
— насичена музична програма
— гутірки з лідерами думок
— перегляд українського кіно
— цікавий контент для діток
— спільні спортивні активності
— вікторини
— патріотичний флешмоб
— новий мобільний додаток фесту
— подарунок Луцьку
«Бандерштат» буде у вільному доступі і відбудеться за підтримки Українського культурного фонду.
«Ми сподіваємося, що ви підтримаєте наше надважке рішення. Із зрозумілих причин ми не можемо наражати на ризик таку кількість людей, проводячи захід у традиційному форматі», — пишуть організатори.
Квитки, яку поціновувачі фестивалю вже встигли купити, будуть дійсні на 2021 рік.
Наступного літа фесттиваль відбудеться 6-8 серпня.
«Про механізм повернення квитків ми повідомимо додатково, але, за можливості, просимо підтримати улюблений фест і зберегти квиток до наступного літа. Інвестиції в майбутнє – завжди гарна ідея», — йдеться у повідомленні на сторінці фесту.