Претендент на пост президента Белоруссии обжалует отбраковку подписей

Валерий ЦепкалоФото: страница Валерия Цепкало на Facebook

Штаб претендента на пост главы Белоруссии Валерия Цепкало заявил о том, что намерен обжаловать решения территориальных избирательных комиссий, которые забраковали предоставленные им подписи за выдвижение в качестве кандидата в президенты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря претендента на пост президента Алексея Урбана.

Урбан рассказал о том, что бывший глава Парка высоких технологий в скором времени сделает заявление по поводу данной ситуации. Сейчас Цепкало обсуждает план дальнейших действий со своей командой.

«Конечно, обязательно мы будем все обжаловать. Мы сдаваться или останавливаться не собираемся», — подчеркнул пресс-секретарь.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии признала действительными около 75 тысяч подписей, предоставленных Цепкало. При этом необходимый порог для регистрации в качестве кандидата на пост президента составляет 100 тысяч.

Ранее ЦИК Белоруссии назвала кандидатов, собравших достаточное количество подписей для выдвижения на президентские выборы. Среди них действующий президент Александр Лукашенко, заключенный под стражу по делу Белгазпромбанка Виктор Бабарико, бывший депутат парламента Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и жена заключенного под стражу блогера Сергея Тихановского Светлана.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Два соперника действующего главы государства, блогер Сергей Тихановский и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, были арестованы, что вызвало акции протеста. Позже МВД начало доследственную проверку в отношении Валерия Цепкало после заявления некоего гражданина Турции о «противоправной деятельности» участника президентской гонки. Лукашенко утверждал, что белорусским спецслужбам удалось предотвратить майдан и на кону стоит независимость республики.