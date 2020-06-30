С 1 сентября пожилым учителям могут запретить посещение школ

1 сентября пожилых преподавателей, которые имеют хронические заболевания, скорее всего, оградят от работы в классах. Об этом заявил врач-иммунолог Михаил Костинов.

«Люди с хроническими заболеваниями наверняка не будут участвовать в обучении во время пандемии. Скорее всего, в связи с карантинными мерами им позволят не посещать учреждения, а работать дистанционно», — цитирует URA.RU Костинова.

Он также заявил, что в случае заражения кого-то из учителей или учеников школу закроют на карантин.

Сегодня министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что новый учебный год начнется 1 сентября по плану и дети пойдут в школу как обычно. По его словам, с учетом ситуации с коронавирусом меры по эпидемиологической защите будут усилены.