Назван возраст самого пожилого участника онлайн-голосования по поправкам

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Самому возрастному участнику онлайн-голосования по поправкам к Конституции 102 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко.

«Много у нас интересных фактов… У нас есть избиратель — 102 года, который проголосовал электронно», — поделился Костырко.

Электронное голосование по поправкам к Конституции завершилось 30 июня в 20:00 мск. Явка составила 93,2%.

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