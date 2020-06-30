В Турции оппозиция подала жалобу по обвинению во взяточничестве мэра от ПСР

В мае мэр города Серик от ПСР Энвер Апуткан обвинил предыдущего мэра провинции от союзной Партии националистического движения (ПНД) в получении взятки в размере 500 тыс. лир (73 тыс. долларов) от владельцев туристических заведений, сообщает Cumhuriyet.

Апуткан заявил в Twitter о том, что он узнал о взятках на встрече, на которой также присутствовали министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр туризма Мехмет Нури Эрсой и губернатор Анталии Мюнир Каралоглу.

Согласно заявлению, Чавушоглу признал, что взяточничество имело место при предыдущем мэре, и Апуткан упрекнул министра иностранных дел в том, что он закрывал глаза на незаконные платежи.

В понедельник законодатели НРП и провинциальные чиновники провели пресс-брифинг перед зданием суда Антальи после подачи жалобы.

«Прошло 48 дней с момента инцидента, но расследование ещё не началось. Если прокуратура ещё не выступила с инициативой начать расследование, то мы берём (заявление Апуткана — ред.) и выдвигаем обвинения всем виновным. Мы требуем, чтобы этот инцидент со взяточничеством не замалчивали. Те, кто это сделал, должны быть привлечены к ответственности», — заявил депутат парламента Антальи Рафет Зейбек.