Матвиенко предложила проводить дальнейшие выборы в несколько дней. Инциденты

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что голосование по поправкам в Конституцию отлично организовано. Она предложила проводить дальнейшие голосования так же, в несколько дней, пишет ТАСС.

Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.

Анна Зайкова

«Хочу отметить отличную организацию процесса голосования. Надо сказать, что все продумано до деталей, чтобы удобно было гражданам, чтобы волеизъявление граждан проходило абсолютно безопасно. Можно сегодня уже утверждать, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало. Такая практика используется в целом ряде государств, надо подумать, может быть, нам тоже и впредь использовать эту возможность», — сказала Матвиенко.

Совет Федерации обсудит эту идею с Центризбиркомом и Общественной палатой, рассказал РИА Новости сенатор Андрей Клишас.

Член ЦИК Евгений Шевченко сказал РБК, что голосование в течение нескольких дней возможно.

Голосование по поправкам в Конституцию идет с 25 июня по 1 июля.

Инциденты

Житель города Искитима смог проголосовать по поправкам в Конституцию пять раз — за себя и четверых родственников, прописанных вместе с ним. Комиссия приняла бюллетени.

Общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Дмитрия Лямзин, ИД «Алтапресс»

Журналист «Дождя» Павел Лобков проголосовал дважды — онлайн и на участке. Вскоре его бумажный бюллетень аннулировали, а после аннулировать решили все бюллетени в урне, которую он использовал для повторного голосования, пишет polit.ru.

Это объяснили тем, что голосование проводится анонимно — вычленить бюллетень журналиста невозможно. Лобкову грозит три уголовных дела.

Жительница Израиля и гражданка России Яэль Ильински смогла три раза поучаствовать в голосовании по поправкам к Конституции — сначала онлайн, а затем в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе.

Ее дочь, у которой пока нет права на голосование, также смогла принять в нем участие — девушке пока не исполнилось 18 лет, но ее возраст в Хайфе проверять не стали.

Смотрите также

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей

Подписаться

Я соглашаюсь с пользовательским соглашением

Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.