Виктор Томенко выделил млн рублей компенсации пострадавшим паводке 2018 года Алтае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко решил наконец закрыть тему с выплатами компенсаций гражданам, которые пострадали в паводке еще в 2018 году. Накануне из федеральных СМИ стало известно, что некоторые пострадавшие еще не получили обещанные деньги из-за возможных бюрократических проволочек. Как сообщается на сайте краевого правительства, выплаты им начались в тот же день.

29 июня Виктор Томенко принял решение о выплатах компенсаций людям, которые пострадали в весеннем паводке 2018 года и до сих пор не получили обещанные деньги. «Граждане не могут быть заложниками ситуации. С учетом сложившихся обстоятельств мною дано поручение о выделении средств из краевого бюджета», — заявил губернатор, будучи на «удаленке».

Глава Минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина подтвердила, что выплаты начнутся в этот же день. На эти цели было направлено 25 млн рублей.

Также правительство напомнило, что паводок 2018 года нанес ущерб 25,3 тысяч граждан, из которых 24,3 тысяч уже получили компенсации из резервного фонда правительства РФ. Уточняется, что оставшимся пострадавшим пришлось доказывать свое проживание в местах потопа через суд. За время разбирательств произошли изменения федерального законодательства, пояснили в правительстве.

Напомним, что накануне стало известно об оставшихся без положенных выплат жителях Алтайского края, о которых сообщили федеральные СМИ. В частности речь шла об уроженцах Краснощековского района. Дело в том, что в связи с изменениями закона выплаты пострадавшим гражданам от региональных ЧС теперь должны выплачиваться из региональных бюджетов. При этом правительственный Telegram-канал Ленина, 59 сообщает, что история якобы затянулась «не по вине региональных властей». Кто в таком случае ответственен за ситуацию, если обязанность еще в январе была передана на уровень региона, авторы канала не сообщают.

Порядок выделения средств на помощь людям, пострадавшим в результате стихийных бедствий, до января 2020 года определялся постановлением правительства от 2014 года. По нему люди могли претендовать на разовые выплаты в 10 тысяч рублей и 50 тысяч или 100 тысяч рублей — при частичной или полной потере имущества первой необходимости.