Ильсур Метшин: «Исторический центр – это пространство не запретов, а возможностей»

Концепция устойчивого развития исторического поселения Казани была презентована сегодня мэру города Ильсуру Метшину. Она включает в себя принципы регулирования застройки, развития территории и формирование будущего исторического центра, сообщает пресс-служба исполкома.

«Исторический центр — это живой город, существующий в балансе сохранения культурного наследия и развития, пространство не запретов, а возможностей. Но возможностей не через призму жажды наживы, а через сохранение и развитие исторической городской среды», — отметил мэр Казани, открывая совещание в исполкоме.

Фото: kzn.ru

Запрос на разработку концепции возник из-за точечной застройки на территории исторического поселения. Главная задача — поиск баланса между сохранением и развитием.

«Концепция будет представлять собой соглашение между всеми заинтересованными участниками процесса: застройщиками, архитекторами, жителями, городскими и республиканскими властями, инвесторами, — сказал архитектор, руководитель проектной группы Олег Маклаков. — Срок ее действия рассчитан на 10−15 лет. Более того, данная уникальная методика может применяться не только в Казани, но и в других исторических поселениях республики и страны».

Территория исторического поселения столицы РТ занимает всего 23 га, или 4% всего города, но при этом здесь сосредоточены «все смыслы Казани и региона», подчеркнул архитектор.

Фото: kzn.ru

В первую очередь специалисты сделали упор на требования к застройке центра. Так, например, для того чтобы сохранить ядро центра, новые высотки разрешат возводить только на периферийных территориях. При этом высотные акценты должны иметь завершения — шпили, башни, шатры. Их расстановка не должна перекрывать перспективу уходящих вперед улиц или площадей.

Кроме того, исторический центр разделен на три зоны. У первой, с рядовой застройкой, будет упрощенный регламент согласования. У второй, с локальными ориентирами за пределами исторического ядра, он останется неизменным. К третьей зоне, максимально близкой к композиционным и историческим ориентирам, где могут располагаться высотные акценты городского уровня, установят особый, принципиальный подход. Здесь можно реализовывать проекты на основании конкурсов вплоть до международного уровня.

Что касается озеленения, внимание обращено на исходный ландшафт города. Стратегическое предложение проектной группы — дать дополнительное развитие уличным общественным пространствам, создав единые связи между существующими зелеными территориями.

Фото: kzn.ru

«Традиционно развитие идет продольно, вдоль основных улиц. Мы предлагаем ввести дополнительные поперечные направления, тем самым соединяя исторический центр с периферией и ценными ландшафтными объектами. Кроме того, предлагаем соединить все ценные элементы — акватории Казанки, Булака и Волги — в единую систему. Вместе они образуют два садовых кольца», — рассказал Маклаков.

Так, первое кольцо будет проходить от Кремлевской набережной по улицам Пушкина и Татарстан до речного порта, второе — от парка им. Горького по улицам Вишневского, Назарбаева и до выхода к воде.

Помимо этого, на территории исторического поселения предлагается создать улицы с приоритетом пешеходного режима. Таким образом, у горожан и туристов будет возможность пройти по озелененным маршрутам от исторического ядра к периферии.

Для сохранения культурного наследия территорию предлагается развивать на основе исторически сложившихся традиций и видов деятельности: производственной, торговой, религиозной, природной, национальной, научно-производственной, научно-просветительской, культурной, инфраструктурной.

Метшин предложил принять концепцию за основу в части подхода к архитектуре и градостроительству, а также поручил прописать понятные правила как для инвесторов, бизнеса, так и для жителей.

Напомним, концепцию развития исторического поселения Казани разрабатывали два года, завершить деятельность планируется до конца августа. В частности, специалисты доработают цветовую палитру для застройки центра и организацию общественных пространств.