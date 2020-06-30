Самые интересные видео 30 июня

Вбросы и поджоги на выборах, имперские штурмовики на параде и задержание террориста — в очередной подборке «Блокнота».

Необычный способ противостоять поправкам в Конституцию, попал в сегодняшнюю подборку видео от «Блокнота». В Подольске «юный» оппозиционер сжег шатер для голосования по поправкам в конституцию.

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ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства» (организация запрещена в России), готовившего взрыв во Владикавказе.

По данным ведомства, гражданин России 1990 года рождения планировал подорвать самодельное взрывное устройство у одного из административных зданий республиканского центра. После этого мужчина собирался выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности ИГ, заявили спецслужбы.

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Петербургский дизайнер Владислав Иванов опубликовал в своем Инстаграме видео, на котором имперские штурмовики из киновселенной «Звездные войны» участвуют в параде Победы на Дворцовой площади. Работа называется «Имперские амбиции».

В ролике штурмовики шагают по площади, а рядом с ними и в небе движется техника империи. На фоне звучит проигрыш песни «День Победы».

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В Мордовии телевизионщики хотели показать сюжет о том, как прозрачно и честно в Саранске проходит голосование по поправкам в Конституцию, но что-то пошло не так. Пока корреспондент рассказывал об отсутствии нарушений и тотальном контроле за честностью голосования, в кадре видно, как чья-то рука заталкивает в избирательную урну целую пачку бюллетеней.

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В Сан-Франциско участники гей-парада изрисовали машину полиции. Пока полицейские пытались отбить автомобиль, одному из них залили глаза красной краской.