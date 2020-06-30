Экс-президент Турции: Для экономики страны наступили тревожные времена

«Экономические показатели серьёзно отстают. Существует недостаток стратегии, основанной на долгосрочной перспективе, анализе и опыте. Эта ситуация вызывает беспокойство», — рассказал Гюль, некогда близкий политический союзник президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в интервью Karar.

Последнее время аналитики указывают, что турецкие власти усилили тревогу иностранных инвесторов, снизив процентные ставки до уровня ниже уровня инфляции, используя государственные банки для кредитования по ставкам ниже рыночных и уклоняясь от экономических реформ, которые необходимо осуществить под пристальным руководством Международного Валютного Фонда (МВФ).

Гюль также сказал, что экономика Турции оставалась устойчивой в течение последних пяти лет только благодаря мерам, принятым после прихода к власти в 2002 году правящей Партии справедливости и развития (ПСР). ПСР стала крупнейшей политической партией в парламенте 18 лет назад отчасти из-за финансовых кризисов, разразившихся при предыдущих правительствах, подчеркнул он. Партия сразу же начала строго придерживаться кредитного соглашения МВФ.

«Желание, наблюдавшееся в 2002 году, постепенно начало разрушаться в последующие годы. Видение исчезло со временем», — утверждает Гюль.

Сейчас Турция столкнулась с периодом неопределенности, в котором будущее невозможно предвидеть, а иностранные инвестиции стремительно падают, подчеркнул он.

Напомним, что турецкая лира достигла рекордного минимума в 7,269 за доллар в начале мая после того, как Центральный банк потратил десятки млрд долларов своих валютных резервов на поддержку валюты, оставив чистые резервы, включая обязательства, на отрицательной территории. Эрдоган уволил и сменил главу ЦБ в июле прошлого года, заявив, что он не поддерживает политику правительства.

Гюль считает, что Турция сейчас страдает от серьёзной проблемы с разделением властей после введения полной президентской системы правления в 2008 году.

С момента появления президентской системы, утвержденной на горячо оспариваемом общенациональном референдуме, Эрдоган начал обходить парламент декретами и нанял своего зятя Берата Албайрака возглавить недавно объединённое Министерство финансов и казначейства, указывается в статье. В то же время он передал крупнейшие государственные предприятия Турции под управление возглавляемого им суверенного фонда благосостояния, где Албайрак — его заместитель.

«Должна быть парламентская система, основанная на разделении власти. Потому что это способ обеспечить демократические идеалы в Турции и государство, основанное на верховенстве закона. Это также основа устойчивого экономического роста», — заключил Гюль.