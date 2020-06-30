Муки аристократок в XVIII веке, чтобы не испортить 1,5-метровую прическу

Красота требует жертв. Именно этой фразой руководствовались девушки в XVIII веке, позволяя парикмахерам сооружать на своих головах сложные конструкции высотой до полутора метра! В ход шли не только собственные волосы знатных дам, но также ленты, драгоценности, цветы, плоды, ткани. Novate.ru решил разобраться, на какие жертвы приходилось идти леди того времени, чтобы как можно дольше сохранять эти произведения искусства на своих головах.

1. Немного истории

Прически в 18 веке достигал полутора метра. / Фото: zen.yandex.ruГлядя на прически девушек XVIII века, хочется сказать: «Больше, выше, богаче!» На головах молодых особ сооружали огромные, сложные конструкции, представлявшие собой корабли, дворцы, сцены охоты. Богатые дамы могли позволить себе возвести на голове невероятные композиции из птиц и даже мини-сады с искусственными деревьями. В это же время появляется и знаменитая A-la Belle Poule – высокая дамская прическа, созданная из своих и искусственных волос, включающая модель знаменитого фрегата. Создание такого шедевра могло занять целый день, и девушка вынуждена была ходить с подобной конструкцией несколько суток, а иногда и неделю. Однако фрегат стал не самым грандиозным сооружением. На голове некой герцогини Лозен крутилась мельница, охотник охотился на уток, а мельник вел ослика. Вот так женская голова стала использоваться в качестве миниатюрного театрального представления.

Существует мнение, что этот тренд обязан своим появлением фаворитке Людовика XV Мари-Жанетте Бекю, графине Дюбарри. Впрочем, молодая дофина Мария-Антуанетта также не стояла в стороне, особенно после того, как стала королевой. Большую часть своего времени она проводила со своим личным парикмахером Леонаром, обсуждая и изобретая новые прически. Благодаря их совместному «творчеству» мир увидел такие шедевры парикмахерского искусства, как «взрыв чувствительности», «тайная страсть», «сладострастная» и прочие.

Французская королева Мария Антуанетта. / Фото: vseznatok.ru

Высота прически заставляла королеву ехать в карете с откидным верхом либо высунутой в окно головой. Во время таких поездок для Марии-Антуанетты создавали специальный маршрут, чтобы по пути не встречались низкие арки. Видя, как сильно мучается королева, Леонар изобрел специальный механизм, позволяющий прическе складываться и раскладываться.

Знатные дамы ездили в каретах на коленях. / Фото: pinterest.ruИнтересный факт: Популярность полутораметровых причесок вынудила директора оперы в Париже запретить вход на партер. Такое решение было принято после нескольких трагических случаев, когда от боковых люстр загорались волосы знатных дам.

Учитывая такую популярность оригинальных причесок, совсем неудивительно, что парикмахерское искусство приобрело очень большое значение. Король даже приказал открыть несколько парикмахерских академий, чтобы увеличить число специалистов, которые могли бы делать из волос разнообразные композиции. Однако, чем большую популярность набирали высокие прически, тем сильнее приходилось мучиться дамам.

2. Полудрема в кресле

Знатные дамы не только сидели в кресле, но и спали в нем. / Фото: utahch.blogspot.com

Учитывая, сколько времени парикмахеры сооружали конструкции из волос и первых попавшихся под руку предметов, знатные дамы не могла позволить, чтобы они распались через несколько часов. Соответственно, привычные кровати с мягкой периной и подушками пришлось променять на кресло или диван. А чтобы голова под огромным весом прически не склонялась на грудь во время сна, основание шеи подпирали специальной подставкой.

3. Подушка из сундука

Сундук использовали вместо подушки. / Фото: projects.rusarchives.ru

Если вы думаете, что раньше сундук служил исключительно для хранения красивых и ценных вещей, то спешим вас удивить: ларец также использовали в качестве спального места. Небольшие сундучки обязательно брали с собой в дорогу или применяли вместо подушки на кровати. Один из таких уникальных образцов сохранился и до наших дней – сейчас он представлен в экспозиции Эрмитажа. С одной стороны, подобная «постельная принадлежность» выглядит странно. Но с другой стороны, давайте судить логически – если бы девушки спали на перьевых подушках, на утро от их эксклюзивной прически, на создание которой потратили чуть ли не весь день, ничего бы не осталось. А вот жесткая поверхность сундука не давала прядям выпасть из прически.

Существует мнение, что подобная находка была позаимствована на Востоке: китайцы до определенного времени спали на каменных или фарфоровых подушках, а японцы предпочитали деревянные кимакуру.

4. Жесткий полголовник

Подголовники подкладывали под шею

Вместо ларца могли использовать деревянные подголовники. Их подкладывали под шею таким образом, чтобы волосы оказывались на весу. Изделия создавали под заказ самым обеспеченным дамам. Чтобы своеобразная подушка была более комфортной, ее обивали бархатом, а иногда даже украшали жемчугом и драгоценными камнями. Декор нужен был для того, чтобы продемонстрировать высокий статус обладательницы.

5. Сон в шкафу

Шкаф, который использовался для сна вместо кровати. / Фото: gerdanka.ru

Когда Петр Великий ездил в Голландию, он обратил внимание, что местные жители спят в шкафу, чтобы защититься от крыс. Ему эта идея понравилась, и он предложил своему подданным поступать так же, как голландцы. Однако русский народ новшество не оценил, предпочитая спать на мягких перинах. Исключением стали только знатные дамы, которые решили, что сон в шкафу не позволит их прическам испортиться за ночь. Впрочем, после езды в каретах, в которых девушкам приходилось стоять на коленях, чтобы сохранить на своей голове шедевр парикмахерского искусства, сон в шкафу казался настоящим блаженством.

6. Защита от мышей

Защититься от грызунов помогали металлические конструкции, вплетенные в волосы

В 70-х годах XVIII века парикмахеры открыли для себя новые средства – муку и крахмал. Их активно использовали для закрепления созданных композиций, чтобы прически не портились под воздействием внешних негативных факторов. Однако, учитывая тот факт, что девушки вынуждены были ходить с такой конструкцией не один день (а иногда даже и не одну неделю), в прически забирались мыши, которых очень привлекала мука. Проснувшись утром, и обнаружив в своих волосах грызуна, дамы падали в обморок либо устраивали истерику.

Убить двух зайцев сразу – и прическу сохранить, и от мышей защититься, помогло создание специального проволочного каркаса-чепца, который назывался кибиткой. Если дамы не могли спать на голове с таким чепцом, его заменяли воротником, который помогал удерживать голову на весу и содержал приманку для мышей. Грызуны, насытившись вкусной едой, отступали, а «вмонтированные» в шевелюру фрегаты и искусственные сады, оставались в целости и сохранности.

7. Средство «для роста» волос от шарлатанов

Парикмахеры-шарлатаны не только делали плохие прически, но и продавали бессмысленные рецепты масок. / Фото: alfaprof-market.ru

Вместе с популяризацией парикмахерского искусства увеличивается количество шарлатанов, которые обещают знатным дама роскошные блестящие волосы. Их методы были, мягко говоря, экстремальными. Некоторые «специалисты» советовали своим клиенткам втирать в корни волос пепел сожженных крыс. А во Франции сохранился рецепт, который выписал один из шарлатанов королевской фрейлине. В нем значилось следующее: засушить несколько десятков пчел, растолочь их в ступке, настоять на спирту, после чего делать маски из полученной смеси. Такая настойка должна была остановить выпадение волос, что было очень актуально для знатных леди, которые буквально начинали лысеть из-за ношения тяжелых воздухонепроницаемых конструкций.