Все перепутали голоса тысяч барнаульцев могут обнулить из-за возможных нарушений плебисцита рабочих местах

Член территориальной избирательной комиссии Центрального района Барнаула Владимир Лямкин направил заявление с просьбой проверить порядок голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое проходило в муниципальных и государственных организациях, а также на предприятиях и в коммерческих структурах. Он выявил факты, согласно которым процедура могла проходить с нарушением закона, регулирующего текущий плебисцит. Если его мнение подтвердится, то голоса избирателей, полученные таким образом, могут быть аннулированы.

Владимир Лямкин подал заявление в ТИК Центрального района с указанием на имеющиеся, по его оценке, нарушения порядка голосования. Речь идет о приеме голосов групп избирателей на рабочих местах. Собеседник объяснил, что на текущем плебисците возможны три формы волеизъявления. Традиционный вариант — в помещении участка, где есть список участников и достоверно известно, что в другом месте они не проголосовали. Второй вариант был введен в связи с карантинными мерами – так называемое голосование на придомовых территориях и в других пригодных для этого местах. По словам Лямкина, организация таких площадок проходит по решению ТИК. По заранее определенным и опубликованным адресам в строго определенное время выезжают члены участковых избирательных комиссий с выпиской из списка избирателей. Таких пунктов в Центральном районе 31. «Изначально во время работы таких пунктов помещение для голосования должно быть закрыто, чтобы человек не мог проголосовать дважды. Затем ЦИК изменил процедуру, и голосование можно проводить и там, и там. Чтобы не было двойного голосования, площадки вне помещений и участки должны находиться в постоянном контакте», — пояснил Владимир Лямкин.

По его словам, нарушения могут крыться в третьей форме голосования. Он заявил, что члены участковых комиссий безосновательно проводят голосование среди групп избирателей по различным адресам, которых нет в перечне ТИК. Когда он рассказал об этом руководству комиссии, ему ответили, что существует такой механизм, как голосование вне помещения. Такая возможность имеется для людей, которые не могут самостоятельно передвигаться, например, для инвалидов и пожилых людей. Однако эта форма также жестко регламентируется. Для начала необходимо заявление избирателя, которое регистрируется в специальном реестре. На момент выезда к избирателям члены комиссий уже должны понимать к кому и куда они едут, брать соответствующее число бюллетеней с небольшим запасом на случай порчи. В УИКах должны быть пометки о выездах. Более того, участникам голосования вне специального помещения дается его заявление на подпись, чтобы подтвердить факт передачи бюллетеня.

Однако, по словам Владимира Лямкина, на УИКах произошла сумятица. «Комиссиям это не разъяснили, и они все перепутали. Они посчитали возможным голосование групп избирателей, которое должно было проходить в ограниченном количестве в ограниченное время, применить вообще на любые выезды за пределы помещения. Это вакханалия! Они поехали по любым заявкам, по любым группам и ничего не фиксировали. Это мне известно по разговору с несколькими комиссиями. Когда я узнал, что таким образом проводится голосование — в разное время на основании просто каких-то заявок руководителей предприятий — то попросил наш ТИК разобраться и оценить, насколько законна эта процедура. С точки зрения закона несколько членов УИК безосновательно взяли бюллетени. Нет такой нормы, чтобы вот так их просто брать. Взяли копию списка избирателей, ушли куда-то и принесли заполненные бюллетени», — заявил собеседник.

По словам Владимира Лямкина, речь может идти о сотнях нарушений, поскольку в большинстве из 47 УИК Центрального района выездное голосование по такому «упрощенному» формату на рабочих местах проходило от двух до пяти раз. По его сведениям, подобным образом голоса собирали в КАУ «Алтайский институт развития образования», в детском саду № 116, в магазине «Леруа Мерлен», в поликлиниках, отделениях пенсионного фонда и прочих бюджетных и иных организациях.

Лямкин подчеркнул, что такая выборочная проверка показала возможные нарушения норм закона, который регулирует порядок голосования по поправкам в Конституцию. Проверку этих сведений по его заявлению проводит территориальная избирательная комиссия. «ТИК может признать бюллетени, полученные с нарушениями процедуры голосования, недействительными. Вопрос сейчас в этом. Каков будет ответ, я пока не знаю, но опыт показывает, что вряд ли комиссия согласится, что было что-то нарушено», — предположил собеседник. Он добавил, что по необходимости ответ ТИК будет направлен в вышестоящие инстанции для дальнейшего разбирательства.

Если предположить, что на 47 участках было минимум по два выезда, то число организаций, где таким образом прошло голосование, может приближаться к сотне. В таком случае, если на каждом из них проголосовало как минимум 10 человек, то число «рабочих» голосов может исчисляться тысячами. В реальности эти числа могут быть гораздо больше. Таким образом, если ТИК Центрального района Барнаула признает нарушения процедуры плебисцита, то такие «левые» голоса будут аннулированы. По словам Владимира Лямкина, подобные нарушения процедуры плебисцита могли быть и на территории других избирательных комиссий Барнаула.

Владимир Лямкин, член Центральной районной ТИК города Барнаула: — Все вот это наше голосование по месту работы выглядит как спланированная и организованная акция по переводу голосования под контроль, чтобы повысить явку. У нас есть определенные сведения о том, что люди переписывают свои избирательные участки с места жительства на место работы. Была проведена систематическая работа, получено очень большое количество сигналов о том, как это происходило. На финальном этапе получается, что людей, условно говоря, сгоняют на голосование. Обычно есть некий «старший», который за всем этим наблюдает. Проблема еще в том, что если эту переносную урну везут в КОИБ, лист даже нельзя согнуть пополам. Избиратель, находясь на своем рабочем месте, должен в условиях отсутствия нормальной кабины для тайного голосования принести свой бюллетень в ящик, и не может его согнуть. Тайное голосование в этом случае, при массовом применении «технологии» голосования на работе, затруднительно. Еще надо понимать, что в большинстве случаев это бюджетные организации, которые говорят, что нам в следующем году чего-то не дадут, если «плохо» проголосуем. Человек не может отказаться от участия и голосует в присутствии своих руководителей. Я считаю, что это определенного рода административное давление на граждан, которое необходимо отметить для общества.

Напомним, что сообщения о голосовании «без отрыва от производства» поступают с множества бюджетных организаций и предприятий Барнаула. В частности, речь идет о МБУ «Благоустройство и озеленение Барнаула» и Алтайском приборостроительном заводе «Ротор», чьи сотрудники заявили о принуждении на голосовании. Председатель избиркома Алтайского края Ирина Акимова в ходе одной из онлайн-трансляций заявляла, что по данной информации будет проведена проверка, однако о ее результатах не сообщалось, в том числе многочисленные устные запросы «Банкфакса» на эту тему пресс-служба крайизбиркома игнорирует.

Кроме того, достоверно известно, что по инициативному предложению руководства сотрудники «Алтайского завода агрегатов» прикреплялись к участку для голосования на работе. Похожие ситуации возникли в АлтГТУ им. Ползунова и в МБУК «Дворец культуры «Южный», где территориальные комиссии инициировали проверку. В ДК Южного принуждения к голосованию члены ТИК Центрального района не установили, но на всякий случай напомнили его директору Татьяне Золотухиной о том, что участие в голосовании по поправкам добровольное и свободное.