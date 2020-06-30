Тролейбусники, поліцейські та вчителі: у кого на Волині виявили коронавірус за останню добу

Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією на Волині станом на 30 червня.

Про це йшлося у вівторок, 30 червня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що за добу в області зареєстрували 57 нових випадків коронавірусної інфекції.

За словами посадовиці, серед захворілих – 5 дітей, 5 медичних працівників, 2 працівники Луцького підприємства електротранспорту, два вчителя школи №6 та №7 у Нововолинську, працівники поліції у Нововолинську, 2 працівники «Горизонту» у Луцькому районі, працівник відділу охорони ковельської мерії, працівниця «Укрпошти» у Маневичах.

Госпіталізували 20 хворих на COVID-19. 37 недужих лікуються амбулаторно.