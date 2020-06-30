Бомбить издалека и помногу: США создают самолет-арсенал

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Samuel King/U.S. Air Force

ВВС США хотят создать самолет-арсенал, предназначенный для запуска крылатых ракет воздушного базирования большой дальности «в массовом порядке». Для этого военные просят представить идеи и концепции по созданию такого аппарата. Сможет ли Вашингтон достигнуть своей цели, разбиралась «Газета.Ru».

Военно-воздушные силы США хотят создать прототип самолета, который сможет нести на своем борту и массово запускать крылатые ракеты воздушного базирования (КРВБ) большой дальности, пишет издание Flight Global.

Офис стратегических возможностей министра обороны США и соответствующие службы в настоящее время обозревают рынок идей и исследуют техническую зрелость, осуществимость и практическую полезность использования подобного самолета-арсенала для боевого применения КРВБ. Об этом сообщают ВВС США.

Министерство обороны США заявляет, что предпочитает уже готовые конструкции самолетов, которые могут быть сравнительно быстро превращены в экспериментальные и опытные образцы для оперативной разработки и последующего развертывания.

Прототипы помогут ВВС США изучить идею «самолета-арсенала», то есть летательного аппарата, который может нести и запускать крылатые ракеты воздушного базирования большой дальности и беспилотные летательные аппараты вне зоны действия зенитных ракетных систем и авиации противовоздушной обороны вероятного противника.

В военном ведомстве США обсуждают, насколько эффективными будут подобные самолеты в военных действиях против Китая или России, обладающих эффективной системой противовоздушной обороной, которая в большинстве случаев делает невозможным пролет летательных аппаратов над их территорией и тем более результативное применение авиационных средств поражения.

«Способность резко наращивать огневую мощь в будущих конфликтах увеличивает диапазон возможных решений и оперативных планов против равных по боевым и оперативным возможностям противников», — говорится в уведомлении ВВС США.

«Массовая поставка нетрадиционных платформ доставки средств поражения в военно-воздушные силы — это один из возможных вариантов обеспечения непревзойденной огневой мощи, которая может сыграть решающую роль в будущих вооруженных конфликтах», — считают военные в США.

Самолет-арсенал (носитель КРВБ) может быть проектом с чистого листа. Однако в ВВС США также рассматривают вопрос о перепрофилировании военно-транспортных самолетов типа Lockheed Martin C-130 или Boeing C-17 для запуска КРВБ, причем предполагается, что эти машины впоследствии могут быть использованы и в иных целях.

В конце мая Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил и Командование специальных операций ВВС объявили, что провели успешные испытания нового авиационного боеприпаса, получившего название CLEAVER.

Как ранее писала «Газета.Ru», бомбу сбросили с самолета типа MC-130J Commando II, который, в основном, предназначен для участия в специальных операциях. Commando II — это сильно модифицированная версия четырехмоторного военно-транспортного самолета C-130 Hercules, который зарекомендовал себя в том числе как удивительно эффективный бомбардировщик во время войны во Вьетнаме.

Испытание нового боеприпаса CLEAVER заключается не только в сбрасывании тяжелых боеприпасов на слабо защищенные цели. Название CLEAVER означает Cargo Launch Expendable Air Vehicles with Extended Range, что можно приблизительно перевести как авиационный боеприпас увеличенной дальности, запускаемый с транспортного самолета.

Однако применение военно-транспортных самолетов в качестве бомбардировщиков может оказаться весьма эффективным, но только в том случае, если противник Соединенных Штатов будет представлять собой формирования партизанского типа, вооруженные лишь легким стрелковым оружием.

Если же вооруженные силы Соединенных Штатов столкнутся с противником, обладающим примерно равными боевыми и оперативными возможностями, а его система противовоздушной обороны будет организована по всем правилам военной науки, оснащена современными зенитными ракетными системами и зенитными артиллерийскими комплексами (типа «Деривация-ПВО»), то все самолеты ВТА типа С-130 будут уничтожены в первые минуты ведения боевых действий.

Независимо от того, выберут ли ВВС США конструкцию, создаваемую с чистого листа, или модифицированный военно-транспортный самолет, или вообще не будут иметь в своем распоряжении самолета-арсенала, носителя КРВБ, отчасти итог будет зависеть от результатов дальнейших исследований, пишет Flight Global.

«Налицо значительный диапазон возможных решений, в которых будут учитываться количество размещаемых на носителе средств поражения, дальность полета летательного аппарата и, разумеется, стоимость проекта в целом. Необходимо сравнить все потенциальные варианты», — говорится в сообщении Офиса стратегических возможностей.

Эти исследования будут использованы для продолжения дебатов в военно-воздушных силах США. Вопрос ставится так — является ли более экономически эффективным дальнейшее инвестирование в весьма дорогой стратегический бомбардировщик с малой радиолокационной заметностью Northrop Grumman B-21 Raider или же возможны иные, менее затратные варианты?

По идее, В-21 должен действовать в оспариваемом воздушном пространстве над Китаем и Россией. Однако, ставят вопрос американские эксперты, не лучше ли запускать крылатые ракеты воздушного базирования вне зоны поражения активных средств противовоздушной обороны.

Как ранее писала «Газета.Ru», несколько десятилетий назад в США высказывалась идея о том, что военно-транспортные самолеты, находящиеся далеко за пределами зон поражения средств ПВО, смогут запускать большое количество крылатых ракет для поражения объектов противника. Таким образом, это отнюдь не новая концепция. Еще в 1970-х годах в США возникали споры о возможном отказе от принятия на вооружение проблемного бомбардировщика B-1 и разработке возможных альтернатив, то есть иных авиационных платформ, вооруженных крылатыми ракетами.

Утверждалось, что летательный аппарат — носитель новых крылатых ракет с дальностью полета в несколько тысяч километров — может быть транспортным самолетом. Зачем соглашаться на B-52 с 20 ракетами, если можно получить нечто большее, сравнимое с возможностями самолета типа Boeing 747, утверждали военные эксперты в США.

В свое время корпорация Boeing выдвинула предложение о создании самолета-носителя крылатых ракет (Cruise Missile Carrier Aircraft, CMCA) на основе модифицированного авиалайнера Boeing 747, в котором вместо пассажирского салона были бы установлены пусковые установки револьверного типа на восемь крылатых ракет каждая.

Один носитель типа CMCA мог бы нести в этом случае 72 крылатых ракеты. Это более чем в три раза превышает аналогичную загрузку B-52, а и без того впечатляющая дальность полета самолета Boeing 747 сделала бы возможной глобальное боевое применение машин подобного типа.

Расходы на закупку и эксплуатацию CMCA составили бы всего лишь небольшую часть от полной стоимости современного стратегического бомбардировщика.

Крылатые ракеты в этом случае запускались бы из люка в задней части фюзеляжа транспортного самолета, а каждая пусковая установка поочередно сдвигалась бы соответствующей системой управления по мере опустошения предыдущей установки.

Однако в конечном итоге CMCA так и не был построен, а B-1 Lancer был принят на вооружение, несмотря на его высокую стоимость, за которым последовал еще более дорогой бомбардировщик B-2 Spirit, стоимость которого составила рекордные $2 млрд.

Теперь ВВС США в очередной раз возродили эту идею: самолета — летающего арсенала крылатых ракет. По-прежнему замысел заключается в том, что подобный носитель будет комплектоваться большим количеством крылатых ракет и этот самолет в ходе выполнения боевых задач не будет входить в зоны поражения средств противовоздушной обороны противника.

Сегодня в качестве подобной воздушной платформы может быть использован тяжелый военно-транспортный самолет C-17.

Такой самолет мог бы рассматриваться как прямой конкурент перспективному стратегическому бомбардировщику B-21 Raider, выполненному по технологиям с малой радиолокационной заметностью. Стоимость постройки этого бомбардировщика пока с оптимизмом оценивается в $550 млн (в ценах 2010 года), что вызывает значительный скептицизм.

Вполне возможно, полагают в издании Flight Global, что в конечном итоге в США может быть принято решение о закупке как тех, так и других самолетов.

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