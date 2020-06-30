«Дань памяти»: Путин и Лукашенко открыли памятник под Ржевом

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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии…

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, 30 июня 2020 года

Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом. В 1942-1943 годах на этой территории велись ожесточенные бои, в ходе которых, как подчеркнул российский лидер, погибли, получили ранения и пропали без вести более 1 млн 300 тыс. человек.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. При встрече главы государств обнялись, пожали руки присутствовавшим ветеранам и пообщались с ними.

Российский и белорусский лидеры возложили к памятнику гирлянды цветов, в руках они несли букеты красных роз.

Кроме того, президенты поучаствовали в высадке елей в память о людях, погибших в Великой Отечественной войне.

Мемориал Советскому солдату был создан на общественные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он находится возле деревни Хорошево Ржевского района Тверской области вблизи федеральной трассы М-9 Москва — Рига. Проект воплотило в жизнь Российское военно-историческое общество при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области.

Высота бронзовой скульптуры составляет 25 м, вес — порядка 80 т. Монумент создан на основе фотографий реальных участников Ржевской битвы.

Владимир Путин подчеркнул, что бои под Ржевом в 1942-1943 годах имели огромное значение для приближения решительного перелома во всей Второй мировой войне.

«Значение этой затяжной кровопролитной битвы в победе советского народа над нацизмом огромно, она окончательно показала врагу: пытаться вновь развернуть наступление на Москву невозможно, как невозможно сломить, покорить людей, вставших на защиту своей Родины», — подчеркнул российский президент.

Он отметил, что за каждым погибшим снова поднимался в бой советский солдат и «невероятная ярость этой борьбы изматывала врага, сокрушала, подтачивала гигантскую военную машину Третьего рейха».

«Бои подо Ржевом шаг за шагом, день за днем приближали триумфальный исход Сталинградского сражения, долгожданный прорыв блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии, Украины, Прибалтики, тот самый окончательный, решительный перелом в ходе всей Второй мировой войны», — заявил Путин.

Он назвал открытие монумента данью памяти всем, кто сражался в полях подо Ржевом, защищал Отечество и отдал свою жизнь ради великой Победы.

Еще не так давно в официальной истории «не принято было много говорить» о боях подо Ржевом, и сами участники рассказывали об этих событиях довольно скупо: вспоминать «так называемую ржевскую мясорубку» слишком тяжело, подчеркнул президент.

Ожесточенные и отчаянные сражения велись в этой местности долгие месяцы, солдаты боролись «за каждую рощу, пригорок, за каждый метр земли», отметил глава государства.

«Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная Армия. Погибли, были ранены, пропали без вести более 1 млн 300 тыс. человек. Чудовищная, просто немыслимая цифра», — сказал Путин. По его словам, «наш святой долг — чтить, помнить каждого героя», а увековечивание их подвига «было делом совести и чести».

Он также призвал продолжить поисковую работу подо Ржевом. Президент поблагодарил поисковиков, которые «возвращают павшим их имена, а близким, потомкам — часть семейной истории». «Здесь, на этой многострадальной земле, поисковая работа обязательно должна быть продолжена», — подчеркнул глава государства.

Отдельно он выразил благодарность всем, кто участвовал в самом создании мемориала. «Это просто замечательная, прекрасная работа», — сказал Путин.

Проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина — бронзовая фигура советского солдата, возведенная на десятиметровом насыпном кургане, — победил по итогам открытого международного конкурса на лучшие архитектурно-художественные решения.

Находясь во Ржеве, президент также обратился к гражданам страны и призвал их принять участие в голосовании по поправкам в Конституции РФ.

Глава государства подчеркнул важность каждого голоса и заявил, что, голосуя за поправки, россияне голосуют за страну, в которой хотят жить и работать.

«Вновь обозначу свою позицию, она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке», — заверил президент.

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