Кадыров предложил сделать Путина «пожизненным президентом»

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Саид Царнаев/РИА «Новости»
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с предложением сделать российского лидера Владимира Путина «пожизненным президентом». Об этом сообщает ТАСС.
«Я всегда говорил, мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом», — сказал Кадыров.
Он отметил, что такого лидера, который может заменить Путина на посту главы государства, «в мировом масштабе» нет.
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